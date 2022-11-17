إيلون ماسك يكشف عن إتاحة التغريدات الطويلة على تويتر قريبًا

ويقتصر المستخدمون حاليًا على التغريدات المكونة من 280 حرفًا، لكن التخلي عن هذا هو واحد من قائمة طويلة من الوعود التي قطعها ماسك فيما يتعلق بمستقبل الموقع.

وكان الملياردير الأمريكي قد تطرق لأول مرة إلى موضوع عدد أحرف التغريدات قبل الاستحواذ على المنصة، في أبريل، حيث أعرب عن أن "تويتر" قد تأخر عن موعد إتاحة التغريدات الطويلة.

وعندما تم إطلاق "تويتر" لأول مرة في العام 2006، تم تحديد التغريدات بـ 140 حرفًا، وهو أمر مقيد إلى حد ما، ولكن في العام 2018، ضاعفت الشركة هذا الحد إلى 280 حرفًا لتسهيل تعبير المستخدمين عن أنفسهم.

ومع ذلك، فإن البيانات الأولية من "تويتر" عند رفع الحد الأقصى للشخصية تشير إلى أن معظم مستخدمي المنصة ما زالوا ينشرون تغريدات قصيرة.

وفي فبراير من هذا العام، كشفت تسريبات أن "تويتر" تعمل على ميزة جديدة تسمى "مقالات تويتر"، مما يسمح للمستخدمين بنشر رسائل أطول، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

ونشرت المهندسة "Jane Manchun Wong" لقطة شاشة لما كان من المحتمل أن تبدو عليه "مقالات تويتر"، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون لديهم قسم خاص بهم داخل التطبيق.

وأكد ماسك أنه سيواصل العمل رغم الفوضى حتى تحسن الأوضاع قائلًا: "سأستمر في تشغيل تويتر حتى يصبح في مكان قوي، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".

وشدد ماسك على عدم دراية الناس بما يحدث خلف الكواليس، قائلًا: "ليس لدى الناس أي فكرة عن مدى سرعة تطور تويتر".