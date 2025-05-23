كيف تُبقي بياناتك بعيدة عن الأيدي غير الأمينة؟

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال الإلكترونية، التي تطورت حتى أصبحت قادرة على سرقة البيانات الشخصية لمئات الآلاف من المستخدمين.

وهناك بعض النصائح لحماية البيانات وإبقائها بعيدة عن "الهاكرز" أو حمايتها إذا تعرضت لهجوم إلكتروني وآلية حماية بياناتك بعد سرقتها، وخصوصًا إذا كنت قلقًا من وقوعها في أيدٍ غير أمينة، وذلك كما يلي:

غيّر كلمة مرورك

احرص دائمًا على استخدام كلمات مرور قوية، ولا تستخدم كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب واحد.

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وإذا كنت قد تعاملت مع شركة أو مؤسسة تعرضت لهجوم إلكتروني، فغيّر كلمة المرور التي تستخدمها لذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق فورًا، وينصح باستخدام برنامج لإدارة كلمات المرور لإنشاء كلمات قوية وفريدة وتخزينها.

المصادقة الثنائية

هي ميزة يمكنك إعدادها لبريدك الإلكتروني وحساباتك الإلكترونية المهمة الأخرى لإضافة طبقة أمان إضافية، وتتضمن هذه الميزة توفير معلومات لا يمكن لأحد الوصول إليها سواك.

وعلى سبيل المثال، رمز يُرسل إليك عبر رسالة نصية، لذلك يجب عليك تفعيل المصادقة الثنائية في كل خدمة توفرها.

احذر الروابط

كن حذرًا بشكل خاص من روابط رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية غير المعروف مصدرها أو الرسائل النصية غير المرغوب فيها.

على وجه الخصوص، لا تنقر على رابط أو مرفق في بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من صحته، لأنه قد ينقلك إلى موقع مزيف يحتوي على برامج مصممة لسرقة معلوماتك وبياناتك الشخصية.

راقب سجلك الائتماني

إذا سُرقت بياناتك الشخصية، فمن المفيد مراقبة سجلك الائتماني تحسبًا لمحاولة المحتالين استخدامه للحصول على قروض أو منتجات أخرى باسمك.

وتذكر أنه إذا رُفض طلبك للحصول على منتج مالي، مثل بطاقة ائتمان أو قرض، على الرغم من امتلاكك لتصنيف ائتماني جيد، أو توقفت عن استلام كشوفات الحساب من بنكك دون سبب، فقد تكون هذه علامة على أن شخصًا ما يستخدم هويتك.

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من العلامات الأكثر وضوحًا أيضًا بدء تلقي رسائل تتعلق بديون لا تخصك، أو ذكر كشف حسابك المصرفي لمنتج لم تقم بشرائه، وكن حذرًا بشكل خاص عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول البنوك إن معظم عمليات الاحتيال المالي والتسوقي تبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التقنية. مرة أخرى، فقد يكون المحتالون قد حصلوا على تفاصيل عنك يمكنهم استخدامها لإقناعك بأنك تتحدث مع شخص تعرفه. لذلك، لا تتسرع في تحويل الأموال، حتى لو قيل لك إن الأمر عاجل.

احمِ جهازك

حافظ على تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة الأخرى لديك باستمرار.

وعلى سبيل المثال، تأكد من استمرار حصولك على تحديثات البرامج والأمان واستخدم فقط متاجر التطبيقات الرسمية وخدمات تحديث البرامج.