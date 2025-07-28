قفل الكمبيوتر من الهاتف عن بعد.. ميزة جديدة من مايكروسوفت

قررت مايكروسوفت، إضافة إمكانية قفل جهاز الكمبيوتر عن بعد إلى مجموعة أدوات ويندوز، حيث أطلقت تحديثًا لتطبيق مايكروسوفت "Link to Windows" على هواتف أندرويد، يضيف إمكانية قفل جهاز الكمبيوتر عن بُعد، أو تلقائيًّا عند ابتعادك عنه، أي أنه يستخدم اتصال بلوتوث هاتفك كمعيار لتحديد المسافة.

وعند تجاوز مسافة إتصال البلوتوث، سيقوم ويندوز بقفل جهاز الكمبيوتر تلقائيًّا كإجراء وقائي. مع العلم أنه إذا لم تكن هذه الميزة مفعلة لديك، فإن تحديث تطبيق "Link to Windows" يتيح لك قفل جهاز الكمبيوتر يدويًّا، خاصةً إذا كنت ستواجه تأخيرًا غير متوقع.

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وكشفت مايكروسوفت أيضًا أنها ستعيد تصميم طريقة عمل"Link to Windows" بحيث لا تتطلب بالضرورة جهاز كمبيوتر عند إعدادها.

وتحديدًا، سيسمح لك التطبيق المحدث بإرسال الملفات إلى جهاز الكمبيوتر، وعرض شاشة هاتفك، بالإضافة إلى قفله عن بعد. كما يمكنك التحقق من حالة بطارية جهاز الكمبيوتر، وما إذا كان متصلاً بشبكة واي فاي.

وأظهرت الاختبارات أن مايكروسوفت تعيد ترتيب بعض وظائف "Link to Windows" في واجهة أكثر تنظيمًا.

مع العلم أنه بشكل عام، كان التفاعل بين هاتف أندرويد وويندوز أحادي الجانب نسبيًّا، وكان يتم عبر تطبيق Phone Link لمشاركة الملفات والصور والرسائل النصية وغيرها.

مع العلم أن ذلك، كان يتم بطريقة بدائية، لا ترتقي إلى طموحات المستخدم، كما سيتم الآن مع "Link to Windows"، خاصة على صعيد الأمان والخصوصية.