التغييرات الباهتة والأسعار المتزايدة تفقدان الهواتف الجديدة بريقها

وتشير البيانات إلى أنه تم بيع 283 مليون هاتف مستخدم في الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة قدرها 11.5% عن عام 2021، ومن المقرر أن تبلغ قيمة السوق 99 مليار دولار في عام 2026.

وتراجعت مبيعات الهواتف الذكية الجديدة في عام 2020، وسط بداية جائحة فيروس كورونا، لكن الأسعار المتزايدة باستمرار أبقت العملاء في وضع حرج، حيث يكلف جهاز آيفون اليوم ما لا يقل عن 100 دولار أكثر مما كان عليه قبل عامين.

وتشكل أجهزة آيفون من أبل أكثر من 80% من هذا الاقتصاد "الدائري"، وفقًا لـ CCS Insight.

وتدعي مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن الطفرة في الهواتف الذكية المستعملة ترجع جزئيًا إلى برامج المبادلة التي تقدمها أبل وشركات الهواتف الذكية الكبرى الأخرى، حيث تتيح للعملاء استبدال هواتفهم بأخرى.

وبدأت مبيعات الهواتف الذكية في الانخفاض منذ عامين عندما اضطر صانعو الإلكترونيات إلى الإغلاق بسبب قيود الإغلاق.

وبدأت الصين، المصدر الوحيد لأجهزة آيفون، عمليات الإغلاق قبل بقية العالم وأبقتها في مكانها لفترة أطول، مما أدى إلى إبطاء إنتاج أبل.