تقرير: خاصية في "سامسونغ أس-23" الجديدة تفتقر إليها هواتف "آيفون"

وقالت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية اليوم الأحد، إنه من المتوقع وصول الهواتف الجديدة للسوق في بريطانيا ودول أخرى أواخر الشهر الجاري، وهي تتضمن "جالاكسي" Galaxy S23 وGalaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra.

وأضافت الصحيفة: "إنه تحديث قوي آخر من عملاق التكنولوجيا الكوري وهناك الكثير من التحديثات التي تجذب العناوين الرئيسية داخل هذه الأجهزة الحديثة، لكن تغييرًا واحدًا طفيفًا سيرضي بالتأكيد المالكين وهو شيء يجب ألّا تتجاهله شركة أبل".