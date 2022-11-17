طرازات "أيفون برو 15" فقط ستدعم نقل البيانات عالي السرعة مع USB-C‎‎

كشف محلل أخبار أبل الشهير مينغ تشي كو أن طرازات "أيفون 15 برو" iPhone 15 Pro المخطط لها العام المقبل ستدعم سرعات نقل سلكية أعلى بفضل الانتقال إلى USB-C.

وذكر أنه في الوقت الذي ستتميز فيه كافة طرازات سلسلة "أيفون 15"‌ بمنافذ USB-C بدلاً من منافذ Lightning، ستقتصر سرعات النقل الأعلى على طرازات "أيفون 15 برو".

وأوضح المحلل الموثوق بأخباره أن طرازات "أيفون 15" ستستمر في تقديم سرعات USB 2.0، بنفس معيار المنفذ السابق Lightning.

وذكر في تعريدة له: "أجهزة iPhone 2H23 الجديدة ستتخلى عن Lightning وتتغير إلى USB-C ، لكن نموذجين متقدمين فقط (15 Pro و 15 Pro Max) سيدعمان النقل السلكي عالي السرعة.

وأكد أن "الطرازين القياسيين (15 & 15 15 Plus) لا يزالان يدعمان USB 2.0 مثل Lightning".

ويقول كو إن سرعات النقل من المحتمل أن «تتحسن بشكل ملحوظ» على طرازات "أيفون 15 برو"، مع دعم على الأقل USB 3.2 أو Thunderbolt 3.

ومع الترقية، ستتمكن طرازات "أيفون 15 برو" من نقل ملفات الفيديو وأنواع الملفات الأخرى بسرعات أسرع، مع توقع كو تجربة مستخدم محسنة بشكل كبير.

وتقتصر سرعات نقل USB 2.0 على 480Mb/s، بينما يدعم USB 3.2 سرعات تصل إلى 20Gb/s.

وتدعم Thunderbolt 3 سرعات نقل البيانات حتى 40Gb/s، لذلك إذا كان مينغ تشي كو على صواب، فسيكون هناك فرق كبير في سرعات نقل البيانات السلكية بين طرازي Pro و iPhone 15 غير Pro.

وتنتقل أبل إلى USB-C عبر مجموعة منتجاتها، ومن المقرر استخدام أول أجهزة أيفون USB-C العام المقبل.

وتقوم أبل بإجراء التغيير من أجل الامتثال للوائح الأوروبية التي تتطلب من الأجهزة الإلكترونية أن يكون لديها طرق شحن شائعة غير مسجلة الملكية.