"غوغل" تطرح رموزاً تعبيرية جديدة على هواتف أندرويد
طرحت شركة "غوغل" ميزات جديدة ستأتي قريباً على هواتف أندرويد والساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS، وفي ما يلي أهمها:
الرموز التعبيرية "المُعاد دمجها" على هواتف أندرويد
تحتوي هواتف أندرويد على مطبخ Emoji الذي يسمح للمستخدمين بإعادة دمج الرموز التعبيرية في ملصقات باستخدام Gboard، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على مجموعات الرموز التعبيرية ذات السمات المائية وإرسالها إلى الأصدقاء أو العائلة.
فحص الويب المظلم بحثًا عن عنوان Gmail
يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الآن إجراء عمليات فحص لمعرفة ما إذا كان قد تم الكشف عن عناوين Gmail الخاصة بهم على شبكة الإنترنت المظلمة، وسيتلقون أيضًا إرشادات حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم عبر الإنترنت.
اختصار Spotify لساعات WearOS
يمكن لأولئك الذين لديهم ساعات WearOS الآن تشغيل الموسيقى مباشرة من معصمهم مع إضافة اختصار Spotify.
عناصر واجهة جديدة
سيحصل مستخدمو أندرويد على ثلاثة عناصر واجهة مستخدم جديدة حيث تضيف غوغل ثلاثة عناصر واجهة مستخدم جديدة ستسمح للمستخدمين برؤية المعلومات في لمحة على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.
"اعثر بسرعة على اقتراحات الأفلام والبرامج التلفزيونية المخصصة باستخدام غوغل TV، وتتبع الأسهم المحددة باستخدام غوغل Finance واستمتع بالعناوين الرئيسية المنسقة يوميًا من أخبار غوغل"، هذا ما قالته شركة غوغل في منشور مدونة.
ميزة جديدة لكتب غوغل Play
باستخدام غوغل Play Books، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ممارسة القراءة التي "تساعد القراء الجدد على تحسين المفردات ومهارات الفهم باستخدام هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية مع توفر الآلاف من الكتب الإلكترونية للأطفال المتوافقة".