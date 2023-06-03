"غوغل" تطرح رموزاً تعبيرية جديدة على هواتف أندرويد

طرحت شركة "غوغل" ميزات جديدة ستأتي قريباً على هواتف أندرويد والساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS، وفي ما يلي أهمها:

الرموز التعبيرية "المُعاد دمجها" على هواتف أندرويد

تحتوي هواتف أندرويد على مطبخ Emoji الذي يسمح للمستخدمين بإعادة دمج الرموز التعبيرية في ملصقات باستخدام Gboard، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على مجموعات الرموز التعبيرية ذات السمات المائية وإرسالها إلى الأصدقاء أو العائلة.

فحص الويب المظلم بحثًا عن عنوان Gmail

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الآن إجراء عمليات فحص لمعرفة ما إذا كان قد تم الكشف عن عناوين Gmail الخاصة بهم على شبكة الإنترنت المظلمة، وسيتلقون أيضًا إرشادات حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم عبر الإنترنت.