هونور تطلق HONOR X9a مع شاشة معززة بالذكاء الاصطناعي

مقاومة كافة الظروف

وأكدت هونور في شرح المواصفات، أن شاشة العرض الخاصة بهاتف HONOR X9a تتحمّل الظروف القاسية، وتأتي مع ميزات لم تتوفر من قبل إلّا في فئة الهواتف الرائدة، وصنعته من مواد شديدة المتانة وأخضعته لاختبارات صارمة.

ويأتي الهاتف بشاشة من الزجاج فائق القوة الذي يبلغ سُمكه 0.65mm، والذي يُعد أقوى من متوسط سُمك الهواتف الموجودة في السوق، والذي يبلغ 0.55mm، وهذه السماكة تعني أن الهاتف الجديد يأتي مع حماية فائقة من أي خدوش يومية مُحتملة.

وخضع الهاتف كذلك لسلسلة من الاختبارات من خلال مجموعة من السيناريوهات المُختلفة، والتي تتضمن: الاختبارات البيئية، اختبارات الضغط الميكانيكية، اختبارات المتانة، اختبارات الأداء، اختبارات البرمجيات.

وثبت أن هاتف HONOR X9a يمكنه تحمل السقطات من جيوب المُستخدمين على سطح صلب من ارتفاع يبلغ 1 متر دون أن يتعرض لأي كسر، بحسب هونور.