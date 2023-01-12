هونور تطلق HONOR X9a مع شاشة معززة بالذكاء الاصطناعي
كشفت شركة هونور الصينية عن هاتفها الجديد HONOR X9a الذي يعد أحدث حلقة في سلسلة HONOR X Series، حيث يأتي مع شاشة تصفها الشركة بأنها "الأقوى على الإطلاق".
وأكدت الشركة، أن أهم التحسينات التي أجريت على الهاتف هي هيكله "الأكثر متانة" من أي جهاز سابق، وشاشة العرض المتينة والاستثنائية، والبطارية طويلة الأمد، وتجربة المُستخدم السلسة، وكل ذلك يأتي في هيكل نحيف وخفيف جداً.
مقاومة كافة الظروف
وأكدت هونور في شرح المواصفات، أن شاشة العرض الخاصة بهاتف HONOR X9a تتحمّل الظروف القاسية، وتأتي مع ميزات لم تتوفر من قبل إلّا في فئة الهواتف الرائدة، وصنعته من مواد شديدة المتانة وأخضعته لاختبارات صارمة.
ويأتي الهاتف بشاشة من الزجاج فائق القوة الذي يبلغ سُمكه 0.65mm، والذي يُعد أقوى من متوسط سُمك الهواتف الموجودة في السوق، والذي يبلغ 0.55mm، وهذه السماكة تعني أن الهاتف الجديد يأتي مع حماية فائقة من أي خدوش يومية مُحتملة.
وخضع الهاتف كذلك لسلسلة من الاختبارات من خلال مجموعة من السيناريوهات المُختلفة، والتي تتضمن: الاختبارات البيئية، اختبارات الضغط الميكانيكية، اختبارات المتانة، اختبارات الأداء، اختبارات البرمجيات.
وثبت أن هاتف HONOR X9a يمكنه تحمل السقطات من جيوب المُستخدمين على سطح صلب من ارتفاع يبلغ 1 متر دون أن يتعرض لأي كسر، بحسب هونور.
مزايا الذكاء الاصطناعي
زودت هونور هاتفها HONOR X9a بحل مُبتكر لمعالجة مشكلة اللمس العرضي غير المقصود، يتمثل في خاصية لمنع لمس الشاشة غير المُتعمد، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتحمي خاصية منع اللمس العشوائي - المُعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي- الهاتف من اللمس العشوائي وغير المُتعمد للهاتف، حيث يُمكنه التفرقة بين اللمس المُتعمد والعشوائي وذلك عن طريق التأكد من أن أوامر اللمس التي يقوم بها المستخدمون هي أوامر دقيقة، وذلك عند مُمارسة اللعب، الكتابة على لوحة المفاتيح، أو التصفح.
ويدعم الهاتف مُعدل تحديث 120Hz ومُعدل حساسية لمس الشاشة 300Hz، كما يدعم مستويات سطوع شاشة تصل إلى 800 شمعة؛ ما يعني أن شاشة الهاتف تقدم أفضل تجربة بغض النظر عن ظروف الإضاءة، حتى تحت إضاءة أشعة الشمس الساطعة.
ويدعم هاتف HONOR X9a تقنية تعتيم الشاشة PWM بتردد 1920Hz – وهي التقنية الرائدة في الصناعة. وتُعد هذه الخاصية مُفيدة من أجل ضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي والتحكّم في ترددات سطوع الشاشة؛ الأمر الذي يُخفف من إجهاد العينين ويوفر تجربة مُشاهدة مُريحة، حتى في ظروف الإضاءة المُنخفضة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز الجديد كُليًا مُزوّد بخوارزمية شاشة ضوء النهار، التي تزيد بشكل تلقائي من مستويات سطوع الشاشة، في حين تُقلل من الوهج في ظروف الإضاءة الساطعة؛ ما يسمح للمُستخدمين بقراءة المحتوى الذين يُريدونه بوضوح دون أن يشعروا بتغير ألوان الشاشة، حتى تحت الضوء المُباشر لأشعة الشمس.
المزايا والتوفر
يأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية تيربو بسعة 8+5 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وزودت الشركة هاتفها بمعالج سناب دراجون من كوالكوم 6 نانومتر.
ويمتلك بطارية هائلة بسعة 5100 ميلي أمبير تضمن استمرار عمل الهاتف بشحنة واحدة لمدة يومين بسرعة شحن 40 وات، كما تقول الشركة.
ويتوفر الهاتف حالياً للطلب المسبق عبر موقع شركة هونور، كما سيتم توفيره للبيع فعلياً في المتاجر ومنافذ هونور خلال الأيام المقبلة مع باقة من الهدايا المجانية، حسب البلد.