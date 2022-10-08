غوغل تخطط لتحقيق رقم قياسي في مبيعات Pixel 7

كشفت تقارير تقنية عن أن شركة غوغل الأمريكية تسعى لتحقيق رقم قياسي يتعلق بأكبر طلب على وحدات الهواتف لسلسلتها الجديدة "بيكسل 7" التي كشفت عنها مؤخرًا.

وذكر موقع "آسيا نيكاي" أن غوغل تستعد لأكبر طلب إطلاق لهاتف لها، وذلك لطرح أحدث هواتفها، حيث تتعامل الشركة مع آبل وسامسونغ ومنافسين آسيويين آخرين في سوق عالمي شديد المنافسة، تتقلص فيه الفوارق سريعًا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن غوغل طلبت أكثر من 8 ملايين وحدة لسلسلة بيكسل 7 الخاصة بها، موضحة أن الشركة أبلغت العديد من الموردين أنها تهدف تقريبًا إلى مضاعفة مبيعاتها من الهواتف الذكية لعام 2023 مقارنة بهذا العام.

وأطلق العملاق الأمريكي رسميًا الجيل التالي من السلسلة الأهم في هواتفها، والتي ضمت هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro، في حدث يوم الخميس في بروكلين، بنيويورك.

وتم تجهيز كلا الهاتفين بشريحة Tensor G2 مطورة، تمنح الجهاز العامل بنظام أندرويد أمانًا أفضل ووظائف الكاميرا المحسنة مثل الصور التي تظهر تلقائيًا.

ويبدأ طرازا Pixel 7 و Pro بسعر 599 دولارًا و 799 دولارًا على التوالي، أي أقل من السعر المبدئي لأحدث هواتف غلاكسي الرائدة من سامسونغ أو "أيفون 14".

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن غوغل تستعد أيضًا لطلبات إطلاق حوالي 4 ملايين وحدة لهاتف بيكسل ذي الميزانية المحدودة، الذي من المقرر إطلاقه في أوائل العام المقبل.

وتجعل خطط غوغل المتفائلة الشركة، واحدة من صانعي الهواتف القلائل الذين يواصلون النمو وسط تباطؤ اقتصادي كبير.

وتقلص سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 11 % و 9 % على أساس سنوي في الربعين الأول والثاني من عام 2022، وفقًا لشركة الأبحاث Canalys.

وأصبحت غوغل أكثر جدية بشأن أعمالها في مجال الأجهزة منذ العام الماضي، عندما قدمت معالج التطبيقات الخاص بها Tensor، إلى تشكيلة بيكسل 6.

وبعد إدخال مجموعة بيكسل 6، زادت شحنات غوغل في النصف الثاني من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022 ما يقرب من 130 % إلى حوالي 6.2 مليون وحدة، مقارنة بـ 2.7 مليون فقط في نفس الفترة من العام السابق.

وبدأت الشركة تخبر الموردين منذ عام 2021 أن موقعها باعتبارها الشركة الأمريكية الوحيدة المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد سيساعدها على تعزيز أعمالها في المنزل وفي أوروبا واليابان.

وأظهرت بيانات Canalys أن سلسلة بيكسل تمكنت من النمو بنسبة 345 % في السوق المحلية للنصف الأول من عام 2021 وحصلت على المركز الخامس، أو 2.6 % من السوق.