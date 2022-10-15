الكشف عن مواصفات جديدة لجهاز Pixel القادم القابل للطي

كشفت تقارير تقنية عن تفاصيل جديدة لجهاز Pixel القادم القابل للطي، حيث يأتي Google Pixel Fold الذي يحمل الاسم الرمزي "Felix" بشاشات مزدوجة داخلية وخارجية من تصنيع شركة "سامسونغ" الكورية.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية بدقة 1840 × 2208 بقياس 7.58 بوصة، وتنتج الشاشة الداخلية ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة مع متوسط إخراج سطوع يبلغ 800 شمعة، ومن المحتمل أن تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وبالإضافة لذلك، يأتي جهاز Felix بكاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا فائقة الدقة 12 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميغابكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل في الشاشة الداخلية وكاميرا أخرى للصور الشخصية.

وتستخدم الكاميرا الرئيسية في الجهاز المرتقب أحدث مستشعرات من شركة "سوني" بالإضافة إلى إمكانيات معالجة الذكاء الاصطناعي من غوغل، وهي ميزة هامة لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

ورجحت بعض التقارير أن يصل Google Pixel Fold في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يجعل الشركة تتفوق على منافستها "أبل" في إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، والذي قد يظهر لأول مرة في عام 2025، ولكن تعد سامسونغ واحدة من العلامات التجارية الرائدة للهواتف المحمولة التي تمتلك مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للطي، وقامت ماركات أخرى مثل شاومي وأوبو وفيفو وموتورولا أيضًا بإطلاق أجهزتها القابلة للطي.

يشار إلى أن جهاز "Felix" سيكون الجهاز الثاني القابل للطي للشركة، حيث ترددت شائعات في البداية أن غوغل ستصدر جهازًا قابلًا للطي في أواخر عام 2021، ولكن بعد ذلك ألغت الشركة الخطط وبدأت العمل على الجهاز الثاني، وتردد أن أول جهاز Pixel قابل للطي يحتوي على مجموعة أكثر تواضعًا من الكاميرات، بنفس مواصفات كاميرات Pixel 5 وشاشة داخلية مقاس 7.6 بوصة.