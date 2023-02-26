"نوكيا" تطرح هاتفا ذكيا يمكن للمستخدم إصلاحه بنفسه

وقال آدم فيرجسون، رئيس تسويق المنتجات في "HMD Global"، إن هذه العملية ستكلف في المتوسط أقل بنحو 30٪ من تكلفة استبدال هاتف قديم بآخر جديد.

ولفتت الشبكة إلى أن "شركات الهواتف الذكية العالمية تعمل بشكل متزايد على جعل الهواتف تدوم لفترة أطول وسط ضغوط من المنظمين لجعل الأجهزة الإلكترونية أكثر استدامة"، لافتة إلى أن "المشرعين في البرلمان الأوروبي، على سبيل المثال، يدعون لسن تشريع يجبر المصنعين على منح المستخدمين حق الإصلاح".

وذكرت الشبكة أن إصلاح الهواتف الذكية، على وجه الخصوص، أصبح أكثر تعقيدًا بسبب مدى إحكام غلق البطارية والمكونات الأخرى في الهاتف.

وبينت أن شركة "أبل" الأمريكية التي كانت مترددة منذ فترة طويلة في تغيير سياسات الإصلاح الخاصة بها، قررت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إطلاق برنامج إصلاح الخدمة الذاتية الذي يتيح للعملاء شراء قطع غيار لإصلاح أجهزتهم الخاصة.