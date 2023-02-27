شاومي تطلق هاتفين ذكيين في محاولة لتعويض خسائرها

ونوّهت الشبكة إلى أن الشركة مرت في "فترة صعبة" عام 2022، إذ انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 26% على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع بين أكبر خمسة منتجين للهواتف، إلى جانب معاناتها من خسارة في الربع الثالث من العام الماضي.

وكشفت الشبكة عن شحن الشركة ما مجموعه 1.21 مليار هاتف ذكي في عام 2022، وهو ما يمثل أقل إجمالي شحن سنوي منذ عام 2013.

وقال نيل ماوستون المحلل في شركة "TechInsights": "تواجه شاومي رياحا معاكسة داخل الصين من آيفون الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وهاتف هونور القوي من هواوي والمستهلكين الصينيين المتقلبين الذين غالبًا ما يتحولون من جهاز لآخر في لمح البصر".