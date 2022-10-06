أبل تزود "آيفون 15" المقبل بنظام شحن جديد تمامًا

كشفت تقارير تقنية مقربة من شركة أبل، أنه من المرجح أن يكون جهاز آيفون المقبل، مجهزًا بمنفذ شحن USB-C، بعد أن اقترب القانون الأوروبي لأجهزة الشحن المشتركة خطوة من أن يصبح حقيقة واقعة.

ووافق المشرعون في البرلمان الأوروبي مؤخراً، على قانون يلزم الشركات بتزويد الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في دول الاتحاد، بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.

وتستخدم شركة أبل حاليًا شواحن "Lightning" الخاصة بها، والتي تختلف عن USB-C، لكن هذا قد يتغير ابتداء من هاتفها المقبل "آيفون 15".

وقال بن وود، كبير المحللين في "CCS Insight"، في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، "من المؤكد الآن أن تستسلم شركة أبل وتنتقل إلى USB-C على آيفون 15 عندما يصل في عام 2023".

ونقلت شبكة "CNBC عن وود قوله "أعتقد أن أبل انتقلت بالفعل إلى USB-C على ماك بوك وأيباد برو، لذا يمكن أن يمثل آيفون 15 خطوة أكبر في التصميم، وسيكون الوقت مناسبًا لإجراء التغيير".

وفي مايو/ أيار، أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن شركة أبل تختبر طرازات آيفون المستقبلية مع شحن USB-C، ولكن لن يتم طرحها حتى عام 2023 على أقرب تقدير.

من جهته، قال برايان ما، محلل صناعة التكنولوجيا في "IDC"، إنه في حال تحولت أبل إلى USB-C العام المقبل، فإنها ستحدث التغيير لأجهزة آيفون على مستوى العالم، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "أنهم يجنون الكثير من المال من تلك الشواحن والإكسسوارات ولا يزال يستحق الأمر بالنسبة لهم الحفاظ على هذا الوضع، وسيؤدي التغيير إلى جعل منافذ الشحن من أبل متماشية مع المنافسين بما في ذلك سامسونغ".