سامسونغ تطور بصمة إصبع أقوى 2.5 مليار مرة لأجهزة جالاكسي

كشف تقرير حديث أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تعمل على زيادة قوة أمان القياسات الحيوية القائمة على بصمات الأصابع في أجهزتها الذكية.

وستستخدم الشركة لهذه الغاية ماسحًا ضوئيًا صغيرًا يمكنه قراءة بصمة واحدة في كل مرة، تجعل شاشة "أوليد" بأكملها قادرة على مسح بصمات أصابع متعددة في وقت واحد.

وأكد ذلك ديتري ماي الرئيس التنفيذي لشركة "ISORG" وهي شركة فرنسية تصنع مستشعرات بصمات الأصابع للهواتف الذكية، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

وكشف المسؤول أن هذه التكنولوجيا قد تكون جاهزة لدى "سامسونغ" لدمجها في شاشات "أوليد" في غضون عامين فقط.