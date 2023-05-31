بتصميم مشابه لآيفون.. "ريلمي" تطلق هاتفها الجديد Realme C53
كشفت شركة "ريلمي"، يوم الأربعاء، النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Realme C53 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود، حيث سيكون بالإمكان الحصول على الهاتف مقابل 120 دولارا أمريكيا.
وجاء الهاتف الجديد من شركة ريلمي، بوزن 182 غرامًا وبسماكة 7.49 ملم، وبشاشة من نوع آي بي إس إل سي دي IPS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، ومعدل سطوع قدره 450 شمعة.
كما تأتي الشاشة بمقاس 6.74 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 390 بكسلًا في البوصة.
ودعمت الشركة الهاتف الجديد بشريحة ثمانية النوى من نوع (يونيسوك تايغر تي612) Unisoc Tiger T612 المصنوعة بتقنية 12 نانومتر، وتعمل بتردد قدره 1.8 غيغاهرتز، وتأتي مع معالج الرسومات (مالي-جي57) Mali-G57.
يعمل هاتف Realme C53 بواجهة المستخدم ريلمي يو آي تي Realme UI T المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة غوغل، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع مايكرو إس دي إكس سي microSDXC.
وفي تصميم مشابهه لهواتف آيفون، جاءت الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية لم تُحدد دقتها، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بقطع أعلى الشاشة بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.
وسيكون الهاتف مدعوما بتقنية البلوتوث 5.0 وتقنية (واي فاي أي سي) Wi-Fi ac، مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي 2.0) USB-C 2.0.
وسيدعم هاتف Realme C53 خاصية الشحن السريع بقوة 33 واطًا، بسعة بطارية 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن شحن البطارية بنسبة 50 % في غضون 31 دقيقة فقط.
ووفرت الشركة الهاتف الجديد في ماليزيا باللونين الأسود والذهبي، لكنها لم تكشف عن مزيد من المعلومات حول طرحه في أسواق أخرى.