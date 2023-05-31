بتصميم مشابه لآيفون.. "ريلمي" تطلق هاتفها الجديد Realme C53

كشفت شركة "ريلمي"، يوم الأربعاء، النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Realme C53 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود، حيث سيكون بالإمكان الحصول على الهاتف مقابل 120 دولارا أمريكيا.

وجاء الهاتف الجديد من شركة ريلمي، بوزن 182 غرامًا وبسماكة 7.49 ملم، وبشاشة من نوع آي بي إس إل سي دي IPS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، ومعدل سطوع قدره 450 شمعة.