بهواتفها "جالاكسي إس" الذكية.. سامسونغ تختبر قوتها في سوق ضعيفة

وتحتوي طائفة الهواتف الذكية جالاكسي "إس23" على كاميرات أفضل ورقائق أسرع من سابقتها، لكن محللين قالوا إن المبيعات المبكرة ستواجه طلبا ضعيفا لأن المستهلكين ينفقون أقل على السلع الكمالية في غمرة ارتفاع التضخم.

ويتمتع جهاز ألتراإس23 المتطور على أول مستشعر كاميرا من سامسونغ بدقة 200 ميجا بكسل، مما يوفر صورا أكثر وضوحا بعد التكبير.

واعتمدت فئة الهواتف تلك على معالج الهاتف المحمول سناب دراجون 8 الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم وهو أسرع من الشرائح المستخدمة في فئة "إس22".

و"إس23" هو أول هاتف سامسونغ يستخدم بطاقة "جيفورس أر.تي.إكس 4070" للجرافيكس من إنتاج شركة "نفيداي" للألعاب التي تتطلب معالجا قويا ولعملية اللعب عبر البث المباشر. ويحكم كثيرون من المستهلكين على جودة الهاتف بناء على تلك الوظائف.