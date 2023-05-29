فيفو تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد vivo Y36

كشفت شركة فيفو، عن هاتفها الذكي الجديد vivo Y36، الذي يأتي من الفئة الاقتصادية وبمواصفات منافسة.

ووفقا للشركة، فقد جاء الهاتف بطرازين الأول يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقتصر دعم الآخر على شبكات الجيل الرابع 4G، بينما يأتي كل من الطرازين بمعالجين مختلفين.

وجاء الطراز الأول الداعم لشبكات الجيل الرابع بمعالج من شركة كوالكم سنابدراغون 680، بينما يحتوي طراز شبكات الجيل الخامس على معالج دايمنسيتي 6020 من شركة ميدياتك.