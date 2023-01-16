آبل تتخذ نهجًا جديدًا في تصنيع آيفون وآيباد وماك

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة آبل ستغير نهجها القائم حاليًا في تصنيع هواتفها ولوحياتها وحواسيبها المكتبية، لتتخذ خطًا جديدًا في التصنيع.

وتعتزم آبل تقدديم شاشات "microLED" مخصصة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، بعد ظهور التكنولوجيا لأول مرة في إصدار جديد من "Apple Watch Ultra" المقرر حاليًا إطلاقه بحلول نهاية عام 2024 .

وقال المحلل بوكالة بلومبيرغ، مارك غورمان، الذي كشف عن الأمر، إن آبل أمضت حوالي 6 سنوات في تطوير تقنية "microLED" لما سيصبح أول شاشة مصممة بشكل خاص من قبل الشركة نفسها، مما يعكس عملها على معالجات "Apple silicon".