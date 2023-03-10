سامسونغ تدعو مالكي هواتفها لتحديث أجهزتهم لتجنب "الهاكرز"

حذرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الملايين من مالكي هواتف "غالاكسي" بضرورة تحديث أجهزتهم، لأنها في خطر من المتسللين بسب خلل في برنامج التشغيل.

وأعلنت شركة "غوغل" الأمريكية التي تمتلك وتطور هذا البرنامج عن إطلاق تطبيق حيوي لإصلاح عدد من العيوب التي وصفتها بأنها خطيرة.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الخلل يمكن أن يؤدي بشكل أساسي إلى شيء يسمى "تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد"، والذي قد يتيح للصوص الإنترنت تثبيت برامج ضارة على الأجهزة عن بُعد، ما يعرض المالكين بسهولة لخطر سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وأسماء المستخدمين.