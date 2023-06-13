هونر تستعد لإطلاق النسخة العالمية من سلسلة Honor 90

ولن يكون الهاتف في نسخته العالمية مختلفًا من حيث التصميم عن النسخة الصينية، غير أن محبي الهواتف الذكية يترقبون من الشركة الكشف عن سعة التخزين والذاكرة العشوائية، والسعر الذي سيطرح فيه الهاتف بإصداره العالمي الجديد.

ووفقًا لإعلان الشركة، فإن التغيير الأبرز سيكون في نظام تشغيل هونر MagicOS المثبت على الهواتف، الذي سيختلف في الإصدارات العالمية عن الإصدارات الصينية.

وجاء كل من الهاتفين Honor 90 و Honor 90 Pro بتصميم مشابه مع اختلاف طفيف في شكل الكاميرا الخلفية، حيث سيكون دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار نسخة برو.