هونر تستعد لإطلاق النسخة العالمية من سلسلة Honor 90
تتحضر شركة هونر رسميًا، لإطلاق سلسلة هواتف Honor 90 في الأسواق العالمية، إذ تنوي الشركة عقد مؤتمر خاص في العاصمة الفرنسية باريس، تطلق خلاله سلسلة هواتفها الجديدة.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن سلسلة هواتف Honor 90 الجديدة ستطرح للبيع في الأسواق العالمية مطلع يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد شهر واحد من الكشف عن هذا الطراز في الصين.
ولن يكون الهاتف في نسخته العالمية مختلفًا من حيث التصميم عن النسخة الصينية، غير أن محبي الهواتف الذكية يترقبون من الشركة الكشف عن سعة التخزين والذاكرة العشوائية، والسعر الذي سيطرح فيه الهاتف بإصداره العالمي الجديد.
ووفقًا لإعلان الشركة، فإن التغيير الأبرز سيكون في نظام تشغيل هونر MagicOS المثبت على الهواتف، الذي سيختلف في الإصدارات العالمية عن الإصدارات الصينية.
وجاء كل من الهاتفين Honor 90 و Honor 90 Pro بتصميم مشابه مع اختلاف طفيف في شكل الكاميرا الخلفية، حيث سيكون دائريًا في الإصدار العادي، وسداسيًا في إصدار نسخة برو.
ومن حيث المواصفات يتفوق هاتف هونر 90 برو بطبيعة الحال، ويأتي بشاشة بقياس 6.78 إنش من نوع AMOLED بتردد 120 هرتزًا، فيما تدعم الشاشة تقنية HDR، مع معدل سطوع أكثر 1000 شمعة، مدعمة بتقنيات جديدة لإراحة العين من الإجهاد أثناء الاستخدام الطويل.
وميزت الشركة هذا الطراز بمعالج من الفئة الرائدة، وهو Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 غيغابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت، فيما ستكون البطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مع دعم شبكات الجيل الخامس.
ويأتي هاتف هونر 90 مشابها لإصدار برو بعدد من الجوانب مثل الشاشة، وسعة البطارية، لكنه يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط فقط، ومعالج متوسط الأداء هو Snapdragon 7 Gen 1.
وفي كلا الهاتفين ستكون الكاميرا الأمامية الأساسية بدقة 50 ميغابكسل، والخلفية الأساسية بدقة 200 ميغابكسل، لكن مع بعض الاختلافات في الكاميرات الأخرى المساعدة.