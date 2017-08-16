“فيسبوك” يطلق تحديثات بالجملة لتطبيق الموبايل (صورة)

أطلقت شركة “فيسبوك” مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق الموبايل، حيث أضافت مزايا جديدة لتطبيق الكاميرا وكذلك غيرت من شكل عرض المنشورات والتفاعل داخلها، وفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وتأتي تحديثات الكاميرا لتقدم للمستخدمين إمكانية إجراء بث مباشر من داخل التطبيق مع استخدام فلاتر وتأثيرات أقنعة الوجه، وسيمكنهم نشر البث المباشر كمنشور تقليدي أو أن يظهر في الجزء المخصص للـStories.

كما وفر التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية مشاركة لوحات كلامية مكتوبة على خلفيات ملونة سواء من خلال رسائل Direct أو من خلال الستوريز، كما يمكن مشاركتها من خلال منشور تقليدي.

ويتيح التحديث كذلك، أن تقوم بتصوير فيديو قصير يعيد نفسه تلقائيًا في صورة متحركة GIF ويمكنك مشاركتها كمنشور أو ستورز أو إرسالها Direct.

كما غيّر “فيسبوك” من شكل عرض المنشور ليصبح أقرب إلى تصميم محادثات الماسنجر، فأصبح بالكامل متشحًا باللون الرمادي بدلاً من الأزرق، وكل تعليق مستقل بذاته داخل دائرة رمادية وكذلك صندوق إرسال التعليقات.