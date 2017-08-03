مفاجأة.. تطبيق “صراحة” يتخطى “فيسبوك” على “آيتونز” 

بعد أن لمع نجم تطبيق “صراحة” في نهاية العام 2016 وبدأ يخفت بعض الشيء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، اشتعلت منصة “آيتونز” خلال الأسابيع الماضية معلنة سيطرة “صراحة” على قمة التطبيقات المجانية، متخطيًا بذلك العمالقة “فيسبوك” و”واتساب” و”ماسنجر”، وفقًا لترتيب التطبيقات المجانية على “آيتونز” عبر موقع “App Annie”.

وأرجع موقع “ماشبل التقني” انتشار “صراحة” بين المستخدمين من المراهقين بشكل سريع، إلى أن تطبيق “سناب شات” أتاح للمستخدمين وضع روابط في الـSnaps، وحينها انطلق الجميع يضعون روابط حساباتهم على موقع Sarahah، ومن هنا بدأ النجاح غير المسبوق.

ولكن كثيرًا من المستخدمين انزعجوا بسبب قيام جميع أصدقائهم ومتابعيهم على “سناب شات” بنشر روابط حساباتهم ودعوة متابعيهم لمصارحتهم عدة مرات يوميًا، إلى جانب امتلاء السنابات بلقطات للرسائل المجهولة التي يستقبلها كل مستخدم.

وحقق “صراحة” معدل زيارات يومية وصلت إلى مليون خلال الأسابيع الأولى لإطلاق الخدمة، والتي أكد مؤسسها، زين العابدين، أنه فكر فيها بهدف المصارحة بين الرؤوساء ومرؤوسيهم في العمل بحقيقة مشاعرهم تجاههم ورأيهم فيهم.