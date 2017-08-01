لماذا حظرت “أمازون” بيع هواتف شركة “بلو”؟

حظر موقع التجارة الإلكتروني أمازون بيع وتداول هواتف شركة Blu بشكل كامل، وذلك بعد أن أعلن فريق بحثي أمني أن هواتف الشركة تحتوي برمجيات خبيثة تسجل المكالمات وتنسخ رسائل المستخدم وتحصل على بيانات سرية من هاتفه.

وذلك بحسب ما نقله موقع “ذا فيرج” التقني عن مؤتمر Black Hat الأمني السنوي.

وأشار الفريق البحثي إلى أن البرمجية على هواتف بلو قادمة من شركة Shanghai Adups، وهي برمجية تجسسية تتعقب المستخدم واستخدامه لهاتفها ينتهك خصوصيته بشكل كبير.

وقد أعلنت Blu في بيان رسمي أن هواتفها لا تحمل أي برمجيات تجسسية كما يدعي البعض، مشيرة إلى أنها تحرص على خصوصية وأمان مستخدميها لأقصى درجة ممكنة.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها هواتف بلو للحظر من البيع عبر أمازون.