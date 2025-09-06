تصميم أنيق وتقنيات متطورة.. ما هي الفوارق بين هاتفي Pixel 10 و Galaxy S25

يستمر سباق الهواتف الرائدة الصغيرة في 2025 مع إطلاق كل من Pixel 10 من غوغل وGalaxy S25 من سامسونغ، حيث يجمع الهاتفان بين التصميم الأنيق وتقنيات التصوير المتقدمة، إضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الحديثة.

يتميز Pixel 10 بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار من الألمنيوم وشريط كاميرات بيضاوي الشكل أعادت غوغل تصميمه ليصبح أصغر وأكثر انسجامًا مع الهيكل العام.

وفي المقابل، جاء Galaxy S25 بتصميم قريب من الطراز السابق، مع ظهر زجاجي محمي بطبقة Gorilla Glass Victus 2 وإطار من الألمنيوم، ويظهر الهاتف أخف وزنًا وأنحف مقارنة بهاتف غوغل، مما يجعله أكثر راحة في اليد. ويأتي الهاتفان مقاومين للماء والغبار وفق معيار IP68، فيما يتوفر Pixel 10 بأربعة ألوان مقابل سبعة ألوان لهاتف سامسونغ، تتنوع بين الأزرق، الأخضر، الوردي، الأحمر والأسود.

تضم شاشة Pixel 10 تقنية OLED بقياس 6.3 بوصات، بدقة 1080×2424 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع محسّن يصل إلى 3000 شمعة لكل متر مربع، ما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. بينما يمتاز Galaxy S25 بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.2 بوصات ودقة 1080×2340 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يبلغ 2600 شمعة لكل متر مربع.

على صعيد الأداء، يعمل Pixel 10 بمعالج Google Tensor G5 المصمم لتعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسين معالجة الصور والصوت، فيما يتفوق Galaxy S25 بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، الذي يمنح أداءً أقوى في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، ويزود الهاتف بوحدة معالجة عصبية متقدمة لتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي مثل التحرير التوليدي والترجمة المباشرة.

ويأتي كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، لكن سامسونغ يوفر مساحة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت مقابل 256 غيغابايت في هاتف غوغل.

تحتوي كاميرا Pixel 10 الخلفية على ثلاث عدسات لأول مرة في الفئة الأساسية، تتضمن عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل، وعدسة مقربة 10.8 ميغابكسل تدعم تقريباً بصرياً يصل إلى 5x، مع قدرة عالية على معالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما Galaxy S25 فيضم ثلاث كاميرات أيضًا، رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، فائقة الاتساع 12 ميغابكسل، ومقربة 10 ميغابكسل، مع دعم لتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما يدعم Pixel 10 تسجيل فيديو حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وبخصوص البطارية، يحتوي Pixel 10 على بطارية كبيرة بسعة 4970 ميلي أمبير مع شحن سلكي 30 واط يصل إلى 55% خلال نصف ساعة، بينما يأتي Galaxy S25 ببطارية 4000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا 25 واط ويصل إلى 50% خلال المدة نفسها.

ويبدأ سعر Pixel 10 من 799 دولارًا، فيما يبدأ سعر Galaxy S25 من 800 دولار.

يمكن القول إن Pixel 10 يتفوق في البطارية والتصوير الليلي بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما يمنح Galaxy S25 أداء أقوى في الألعاب والفيديو بفضل معالجه المتطور ودعمه لتسجيل 8K.

ويظل سامسونغ الخيار الأنسب لمن يبحث عن هاتف أخف وزنًا وأرق تصميمًا، بينما يمثل Pixel 10 تجربة متكاملة لعشاق الكاميرا والتصوير.