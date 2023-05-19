بمواصفات منافسة.. HTC تكشف رسميًا عن هاتف U23 Pro
كشفت شركة HTC التايوانية، رسميًا، عن هاتف U23 Pro، حيث يأتي بمعالج من شركة كوالكم Snapdragon 7 Gen 1، ويعد أرقى هواتف الشركة من حيث المواصفات.
وميزت الشركة هاتفها الرائد بشاشة قياس 6.7 من نوع OLED، بتقنية +FHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، فيما زودته بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع وجود ثقب أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 32 ميغابكسل.
وحرصت الشركة على أن يكون تصميم الهاتف جذابا، لينافس في سوق الهواتف المحمولة، حيث جاء بعدة ألوان، فيما دمجت الشركة حساس البصمة في زر التشغيل على الجانب الأيمن للهاتف.
وبحسب مواقع إخبارية تقنية، فقد جاء الهاتف بكاميرا رباعية بمميزات مذهلة، واحدة أساسية بدقة 108 ميغابكسل بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا للتصوير عن قرب، وأخرى لتأثير العمق.
ومن حيث المعدات، دعمت شركة HTC هاتف HTC U23 Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 غيغابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، قابلة للزيادة مع منفذ microSD، فيما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، وهو الأحدث حاليا.
ويحتوي الهاتف على بعض التطبيقات المحملة افتراضيًا، مثل تطبيق VIVERSE المتوافق مع جهاز الواقع المختلط VIVE XR Elite، الذي يُباع بشكل منفرد.
ومن حيث تقنيات الاتصال والشبكات، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات "الواي فاي" من نوع Wi-Fi 6، بالإضافة إلى تقنية الاتصال عن قرب NFC، مع منفذ 3.5 ملم لتوصيل السماعات سلكيًا.
ولكي تعطي الشركة فرصة لأكبر قدر ممكن من الاستخدام، قامت بإضافة بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير، بتقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، فيما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقوة شحن تصل إلى 15 واط، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي العكسي التي تتيح إمكانية الشحن لاسلكيا لأجهزة أخرى.
وتراوحت أسعار الهاتف المتاح حاليا في تايوان عبر موقع الشركة الرسمي، بحسب حجم الرام، حيث جاءت نسخة 256/8 جيجابايت بسعر 550 دولارًا أمريكيًا، و585 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256/12 جيجابايت، ومن المرجح أن يطرح في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.