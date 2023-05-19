بمواصفات منافسة.. HTC تكشف رسميًا عن هاتف U23 Pro

وحرصت الشركة على أن يكون تصميم الهاتف جذابا، لينافس في سوق الهواتف المحمولة، حيث جاء بعدة ألوان، فيما دمجت الشركة حساس البصمة في زر التشغيل على الجانب الأيمن للهاتف.

وبحسب مواقع إخبارية تقنية، فقد جاء الهاتف بكاميرا رباعية بمميزات مذهلة، واحدة أساسية بدقة 108 ميغابكسل بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا للتصوير عن قرب، وأخرى لتأثير العمق.

ومن حيث المعدات، دعمت شركة HTC هاتف HTC U23 Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 غيغابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، قابلة للزيادة مع منفذ microSD، فيما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، وهو الأحدث حاليا.