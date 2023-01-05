"بيلكن" تبدأ بإنتاج شواحن وبنوك طاقة صديقة للبيئة
أعلنت شركة "بيلكن" (Belkin) المعروفة بتصنيع إكسسوارات مصممة لأجهزة شركة أبل، اليوم الخميس، عن البدء بتجديد مجموعة منتجاتها بمزيد من المواد الصديقة للبيئة.
وبحسب الشركة، سيتم إنتاج العديد من بنوك الطاقة وأجهزة الشحن اللاسلكية وشواحن الحائط بعبوات خالية من البلاستيك، وسيتم تصنيعها من 75 % من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR).
وتقول "بيلكن" إن هذا التغيير سيوفر ما يقرب من 7000 طن متري من انبعاثات الكربون، وسيقلل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمنتجات المضمنة بنسبة تصل إلى 67٪.
وتخطط "بيلكن" لتحديث بعض منتجاتها الأكثر شهرة أولاً، بما في ذلك مجموعة مختارة من شواحن الحائط، وفقاً لما أورده موقع "ماك رومرز" التقني.
وتقوم "بيلكن" بإجراء هذا التغيير أثناء احتفالها بالذكرى الأربعين لتأسيسها.
ومن المقرر بالفعل أن تصبح الشركة محايدة للكربون بنسبة 100% بحلول عام 2025.
وسيساهم نظام البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) بإزالة النفايات البلاستيكية من مدافن النفايات، وسيقلل من اعتماد بيلكين على البلاستيك البكر.
وقال ستيف مالوني الرئيس التنفيذي للشركة: "عندما نفكر في الاختلاف الذي يمكن أن تحدثه شركة بحجمها وتأثيرها على الكوكب، فإن الابتعاد عن استخدام البلاستيك البكر في منتجاتنا هو قرار واضح".
ويقول الموقع إنه اطلع على الملحقات الحالية والمحدثة ولا يوجد فرق تقريبًا بينهما، لذلك لن يتمكن المستهلكون من معرفة ما تم تغييره من خلال النظر إلى المنتجات نفسها.
وأوضحت "بيلكن" أنها ستشير إلى المنتجات الجديدة مع وسائل شرح على صفحات التعبئة والتغليف والمنتج عبر الإنترنت.
وأكدت "بيلكن" أنها ستقوم بشحن الملحقات الجديدة طوال عام 2023، وتخطط الشركة لتوسيع مادة PCR إلى أجهزة إضافية في المستقبل.