"بيلكن" تبدأ بإنتاج شواحن وبنوك طاقة صديقة للبيئة

وتقول "بيلكن" إن هذا التغيير سيوفر ما يقرب من 7000 طن متري من انبعاثات الكربون، وسيقلل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمنتجات المضمنة بنسبة تصل إلى 67٪.

وتخطط "بيلكن" لتحديث بعض منتجاتها الأكثر شهرة أولاً، بما في ذلك مجموعة مختارة من شواحن الحائط، وفقاً لما أورده موقع "ماك رومرز" التقني.

وتقوم "بيلكن" بإجراء هذا التغيير أثناء احتفالها بالذكرى الأربعين لتأسيسها.

ومن المقرر بالفعل أن تصبح الشركة محايدة للكربون بنسبة 100% بحلول عام 2025.