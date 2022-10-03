بعد مشكلات بـiOS 16.. أبل تطلق تحديثا جديدا بهذه المميزات

تستعد شركة ”أبل“ الأمريكية لإصدار تحديث iOS 16.0.3 مع مجموعة من الإصلاحات للأخطاء الخاصة بالتحديث السابق iOS 16.0.2 الذي تم إصداره الشهر الماضي في أعقاب إطلاق سلسلة iPhone 14.

ومن المقرر أن تعالج أبل العديد من أخطاء iOS 16 المتبقية بتحديث iOS 16.0.3 الجديد، بما في ذلك مشكلة انخفاض مستوى الصوت أثناء المكالمات الهاتفية عند استخدام تقنية CarPlay مع هواتف iPhone 14 Pro.

وتعتبر تقنية CarPlay نظام تشغيل خاصا بالسيارات والتي تساعد على إيجاد الطريق الصحيح و تبادل المكالمات وإرسال الرسائل والاستماع للموسيقى مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بالسيارة.

كما سيحل التحديث الجديد أيضا مشكلة الوميض عند ضبط السطوع على مستوى منخفض في بعض طرازات أيفون، مع الأخطاء التي تظهر عند محاولة تعديل مقاطع الفيديو مع ميزة الوضع السينمائي cinematic mode في برامج تحرير الفيديو مثل Final Cut Pro و iMovie .

وليس من الواضح متى ستصدر أبل إصدار iOS 16.0.3 ، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أنه سيكون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

كانت قد أصدرت أبل في نهاية الشهر الماضي تحديث iOS 16.0.2، الذي يحل مشكلة اهتزاز الكاميرا الخلفية و صوت الأزيز الصادر منها في هواتف آيفون 14 عند استخدامها داخل تطبيقات ”سناب شات“ و“إنستغرام“ و“تيك توك“، مع حل لمشكلة تعطل اللمس على شاشات هواتف آيفون إكس وآيفون إكس آر وآيفون 11.