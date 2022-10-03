"وان بلس" تكشف رسميا عن ساعتها الجديدة "Nord Watch"

كشفت شركة ”وان بلس“ الصينية النقاب رسميا عن ساعتها الجديدة ”Nord Watch“، وهي ساعة ذكية تأتي بشاشة كبيرة مع عمر بطارية يصل لـ 30 يومًا.

وتحتوي ساعة ”Nord Watch“ على شاشة ”AMOLED“ مستطيلة بمقاس“1.78 بوصة“ بدقة ”368 × 448 بكسل“ ومعدل تحديث ”60 هرتز“.

ولا تحتوي الساعة على نظام تحديد المواقع العالمي ”GPS“، إلا أنه يمكنها تحديد المواقع من الهاتف الذكي عبر ”Bluetooth 5.2“.

وصممت الشركة الصينية الشهيرة، الساعة بحيث يمكن ارتداؤها من قبل الجنسين، بحيث يمكن أن تساعد النساء على تتبع الدورة الشهرية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مستشعر لقياس معدل ”ضربات القلب“ مع ميزة مراقبة الأكسجين في الدم ”SpO2“ والتتبع خلال النوم.

وتدعم الساعة أيضًا 105 أنواع من التمارين الرياضية، كما أنها تتميز بتصنيف ”IP68“ للحماية الكاملة من الغبار والماء.

وصنعت الشركة جسم الساعة من سبائك الزنك والبلاستيك، إلا أن السوار مصنوع من السيليكون، وتمتلك الساعة سعة بطارية تبلغ ”230 مللي أمبير“، ويمكن أن تستمر في العمل لمدة شهر في وضع الطاقة المنخفضة وتظل تعمل لمدة 10 أيام عند الاستخدام النشط.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة ”OnePlus Nord“ بسعر تمهيدي 60 دولارًا باللون الأسود بدءا من اليوم، إلا أنها ستباع لاحقا بسعر 85 دولارًا، لكن من غير الواضح متى سيطبق هذا السعر.