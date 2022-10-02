خطوات حذف الصور المكررة في "iOS 16"

تعد الصور والفيديوهات المكررة على ذاكرة الهواتف الذكية من أكثر الأسباب التي تقف وراء امتلائها دون أن يلاحظ المستخدم.

وكانت تلك المشكلة تواجه مستخدمي هواتف ”آيفون“، إذ إنهم حتى يتمكنوا من حذف الصور والفيديوهات المكررة كان يجب عليهم تثبيت تطبيقات خارجية.

لكن مع ”iOS 16“ قدمت ”أبل“ تلك الميزة مباشرة داخل نظام تشغيلها الجديد لهواتف ”آيفون“.

وحتى تتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة، سيكون عليك اتباع عدد من الخطوات على هاتف ”آيفون“ وفق الترتيب التالي:

بداية، قم بفتح تطبيق الصور على هاتفك ”Photos“ ثم أضغط على تبويب الألبومات ”Albums“>

وبعدها إنزل لنهاية الخيارات المعروضة واختر ”Utilities“ وداخلها اختر حافظة ”Duplicates“.

وداخل حافظة ”المكررات Duplicates“، ستجد بعدها كافة الصور والفيديوهات المكررة معروضة بشكل واضح، مع عرض مساحة كل منها بحيث يتم عرضها جميعًا متجاورة بشكل مرتب.

وفي هذه الخطوة، يمكنك دمج الصور أو الفيديوهات المكررة معًا واحدة بواحدة، بحيث تقوم بالضغط على زر ”دمج Merge“ المجاور لكل مجموعة مكررة.

وحينها يقوم النظام أوتوماتيكيًا بالإبقاء على الصور أو الفيديوهات الأعلى جودة.

وعند ضغط الزر ستظهر رسالة يجب على المستخدم الضغط خلالها على زر ”Merge.. items“ ليؤكد رغبته في إتمام عملية الدمج.

ولكن تتيح ميزة التخلص من المكررات أيضًا للمستخدم جانبًا يوفر عليه الوقت والجهد، بإمكانه اختيار جميع الصور والفيديوهات المكررة واختيار ”دمج الكل Merge All“، وذلك من خلال الوقوف داخل حافظة ”Duplicates“ ويضغط على خيار ”Select“وبعدها يختار Select All.

وأخيرًا، قم بالضغط على الخيار الجديد الذي سيظهر ويحمل جملة ”Merge All“.

وأكدت شركة ”أبل“ أن الميزة الجديدة متاحة فقط لمستخدمي أحدث إصدارات نظام تشغيلها للهواتف الذكية ”iOS 16“.

وبالتالي يجب عليك التأكد من تحديث نظام هاتفك البرمجي في حال لم تجد الميزة الجديدة لديك.

وأوضح عملاق التكنولوجيا الأمريكي كذلك أن ”عملية وصول ميزة اكتشاف الفيديوهات والصور المكررة قد يستغرق من ساعات إلى أيام منذ إتمام تثبيت ”iOS 16″ على هاتف المستخدم“.

وأشار إلى أنه ”في حال أتم المستخدم عملية دمج جميع المكررات، من المحتمل ظهور المزيد من الملفات المكررة، وذلك بعد الإتمام الكامل لعملية معالجة ورصد كافة الصور والفيديوهات المخزنة على هواتف آيفون“.

وقال عبر موقعه الرسمي للدعم الفني، إن ”عملية العثور على المكررات تحدث بأفضل أداء خلال غلق شاشة الهاتف وتوصيله بالشاحن الكهربائي الخاص به“.

وبين أن ”سرعة إتمام العملية تتحدد بحسب العمليات والتطبيقات التي تعمل على الهاتف، وكذلك حجم وعدد الصور والفيديوهات المخزنة على هواتف المستخدمين“.