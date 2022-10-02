بتقنية أبل.. Dynamic Spot لأندرويد تتخطى مليون تحميل بوقت قياسي‎‎

أحدثت تقنية ”الجزيرة الديناميكية“ (Dynamic Island) من شركة ”أبل“ التي طورتها في سلسلة هواتف ”آيفون 14“ للفئة العليا ”برو“ و ”برو ماكس“، أصداء واسعاً حول العالم، وحظيت باهتمام كبير في الأوساط التقنية، كونها الأولى والأميز في العالم لحل مشكلة النتوء.

وطورت ”أبل“ تقنية ”الجزيرة الديناميكية“ لتكون البديل الأمثل للاستفادة من ”شق ”النتوء“ في الشاشة الأمامية، حيث جعلت منها خياراً حيوياً متفاعلاً، اكتسب إعجاب حتى أصحاب هواتف ”أندرويد“.

وذهب عدد من المطورين لمحاولة تقليد هذه التقنية، التي تجعل من التعامل مع الإشعارات في مستوى آخر، من حيث اللمس والاستجابة والتفاعل البرمجي، حتى أن أشهر مطوري البرمجيات في العالم دشن تطبيقا يسمى Dynamic Spot يحمل ذات الفكرة.

وحصد التطبيق المذكور أكثر من مليون تحميل عبر ”غوغل بلاي“، كما حل في المراكز العشرة الأولى هذا الأسبوع على APKMirror أيضًا، وذلك قد يكون ناتجاً عن فضول أصحاب هواتف ”أندرويد“ الكبير لمعرفة كيف ستبدو جزيرة ”أبل“ الديناميكية على هواتفهم.

وبحسب تقرير نشره موقع ”أندرويد بوليس“، فإن الشقوق والفتحات على نظام ”أندرويد“ انتهى أوانها، بعدما أثبتت فشلها، ليحل محلها الثقوب الصغيرة في المنتصف أو جانب الشاشة، كما أن الكاميرات المخفية تحت الشاشة ما تزال بعيدة المنال وقيد التطوير.

ويرى التقرير أن النجاح الهائل الذي حققته الجزيرة من ”أبل“، واندفاع المطورين والشركات لتقليدها على ”أندرويد“، لدرجة أن شركة ”شاومي“ الصينية قلدتها في هاتفها الجديد CIVI 2، قد يجعل مصنعي هواتف ”أندرويد“ يخصصون هذه التقنية باستمرار على هواتفهم.

وبفضل الطبيعة المفتوحة لنظام التشغيل ”أندرويد“، يظل هو المكان المثالي للاختبار للاتجاهات الناشئة مثل هذه الجزيرة، مما يوفر لك تكلفة ”آيفون 14 برو“ فقط لترى كيف تبدو Dynamic Island.

وإذا لم يكن لديك هاتف بفتحة ثقب، فإن الكثير من أفضل الهواتف الموجودة في السوق اليوم مجهزة بشكل مناسب وجاهزة لالتقاط هذه التقنية المذهلة من ”أبل“.