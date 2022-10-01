آبل تضيف "آيفون 6" إلى قائمة الأجهزة القديمة

أعلنت شركة آبل اليوم السبت، قيامها بتحديث قائمة المنتجات القديمة Vintage Product الخاصة بها بإضافة هاتف ”آيفون 6“ بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ آخر عرض للجهاز للبيع.

ويتميز هاتف ‌“آيفون 6″ بحالة إطلاق فريدة من نوعها، حيث كان أول الأجهزة الضخمة التي قدمتها آبل لمتعامليها أسوة بالشركات التي كانت قد انتهجت الهواتف الضخمة في السوق.

وتميز جهازا iPhone 6 و6 Plus بكونهما أول جهازين يقدمان دعمًا لخدمة Apple Pay ورمزاً للاحتفال بالسنة الأولى التي عرضت فيها آبل هواتف أيفون بخيارات متعددة الأحجام.

وتم إصدار ”آيفون 6“ إلى جانب ”آيفون 6 بلس“ في أيلول سبتمبر 2014 وبيعه عام 2015 كخيار منخفض التكلفة بعد إطلاق iPhone 6s ثم توقف في عام 2016 جنبًا إلى جنب مع إطلاق ”آيفون 7“.

ولم يتلق الهاتف العام الماضي، أي تحديثات للبرامج أيضًا حسب خبراء تقنيين، ويمكن للمستخدمين إصلاح الهاتف ولكن دون ضمانة بأن آبل ستصلحه في مراكز الخدمة المعتمدة.

وسبق أن تمت إضافة ‌“آيفون 6 بلس“ إلى قائمة الهواتف القديمة الخاصة بشركة آبل في وقت سابق من هذا العام.

وتحتوي قائمة ”المنتجات القديمة“ على أجهزة توقفت آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وقبل أقل من 7 سنوات.

وتوفر آبل الخدمة وقطع الغيار للأجهزة القديمة لمدة تصل إلى 7 سنوات، أو وفقًا لما يقتضيه القانون، لكن الإصلاحات تخضع لتوافر قطع الغيار.