"أنكر" تكشف عن سماعات جديدة بميزة تتبع معدل ضربات القلب

كشفت شركة ”أنكر“ الصينية المتخصصة في إنتاج أجهزة الكمبيوتر الطرفية والأجهزة المحمولة عن العديد من المنتجات الجديدة، ومن بينها سماعات الأذن ”Liberty 4“.

ويمكن للسماعات الجديدة تتبع معدل ضربات القلب عبر مستشعر يوجد في طرف السماعة الأيمن، يمكنه أيضًا قياس مستويات الأكسجين في الدم.

وتتميز السماعة اللاسلكية بوجود خوارزمية خاصة يمكنها ضبط خاصية الصوت المكاني التي تجعل الصوت ثلاثي الأبعاد، اعتمادًا على ما تتم مشاهدته أو سماعه سواء أكان فيلما أو موسيقى.

وتعتبر خاصية الصوت المكاني ميزة تتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة صوت شبيهة بالمسرح، بحيث يبدو كما لو أن الصوت قادم من كل مكان حولك.

وتقوم السماعات أيضًا بتتبع حركة الرأس وتغيير اتجاه الصوت؛ للاستمتاع بتجربة صوت أكثر متعة، كما تستخدم جيروسكوب لضمان جودة الصوت.

وتوفر ”Liberty 4“ ميزة عزل الضوضاء الفعالة المعروفة اختصارا باسم تقنية ”ANC“، التي تقوم بالضبط التلقائي لمستويات إلغاء الضوضاء في البيئات الصاخبة.

وقالت الشركة إن السماعة يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 9 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة، كما يمكنها العمل لما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام بعد الشحن لمدة 15 دقيقة فقط.

ويمكن إقران سماعات ”Liberty 4“ بجهاز الكمبيوتر والهاتف في نفس الوقت عبر تقنية البلوتوث، ومن المقرر أن تأتي السماعات باللون الأبيض والأسود وستباع بسعر 150 دولارًا.

وكشفت الشركة أيضًا عن سماعات نوم للأذن جديدة تدعى ”Sleep A10“ يمكنها حجب ما يصل إلى 35 ديسيبل من الضوضاء.

وبينت أن هذه السماعات لديها محركات ديناميكية مصممة لتقديم صوت منخفض التردد يحفز على النوم وهي مريحة للأشخاص أثناء النوم، وتمتلك هذه السماعة ميزة مراقبة النوم، كما تتمتع بعمر بطارية طويل يصل إلى 10 ساعات.