أبل تتحدى المنافسين بكاميرات "أيفون 14 برو"

سلطت شركة أبل، في إعلان جديد، الضوء على ميزات كاميرا هاتفها الأحدث ”أيفون 14 بلس“ والمزايا العديدة التي يتمتع بها وزودته بها أبل ضمن تطويرها المستمر.

ويتضمن الإعلان الجديد الإشارة إلى مزايا الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، ووضع الحركة عند التقاط الفيديو، والوضع السينمائي للقطات الشبيهة بالأفلام، وخيارات التكبير والتصغير.

ويبدأ الإعلان بمطاردة لدجاجة في أحد المناطق الشعبية، ثم ينتقل التصوير لأحد مشاهد الحركة والإثارة داخل مطبخ في مطعم، قبل أن تتوالى المشاهد الحركية في السرعة والخطورة والتتابع في محاولة لإظهار قدرات كاميرات الهاتف الذكي.

وتحاول أبل في نهاية الإعلان التأكيد على الجهد المبذول في تطوير كاميرات الهاتف، حيث ينتهي الإعلان بعبارة ”أكثر كاميراتنا احترافية على الإطلاق“.

وقامت أبل بتحسين كافة الكاميرات الثلاث في طرازات هاتف ”أيفون 14 برو“، مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل التي تتيح لقطات ProRAW كاملة الدقة.

وحسب أبل، فإن وضع الحركة قادر على التقاط فيديو بدقة 2.8K مع ثبات شبيه بعصا التثبيت، بينما يعمل الوضع السينمائي الآن بدقة 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.

ويبدأ سعر جهازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من 999 دولارًا ويمكن شراؤها من موقع أبل الإلكتروني أو من خلال موفري خدمات الاتصالات.