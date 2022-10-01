Galaxy S23 Ultra أول هاتف سيأتي بتقنية تصوير جديدة من سامسونج‎‎

كشفت أدلة جديدة على أن هاتف سامسونج الرائد المرتقب Galaxy S23 Ultra يتوقع أن يكون أول هاتف من الشركة يحتوي على كاميرا مقربة مع تقنية تثبيت تحول المستشعر.

وسبق الحديث عن أنه على الرغم من أن الهاتف سيحصل على كاميرا أساسية تمت ترقيتها بدقة 200 ميغابكسل، إلا أن مستشعر التقريب سيحتفظ بدقة 10 ميغابكسل.

وتختبر شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تقنية تثبيت تحويل المستشعر منذ عام 2021 على الأقل بحسب ما أورده موقع ”سام موبيل“.

وتقدمت سامسونغ بطلب للحصول على براءة اختراع في WIPO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) فيما يتعلق بكاميرا تليفوتوغرافي جديدة مزودة بتقنية تحويل المستشعر، مما يزيد من احتمال أن يكون Galaxy S23 Ultra هو أول من يستخدمها.

وتتخلف شركة سامسونغ قليلاً عندما يتعلق الأمر بتثبيت تحويل المستشعر، حيث استخدمت شركات منافسة أخرى مثل أبل هذه التقنية بالفعل في بعض هواتفها الأحدث.

وتأتي تقنية تحوّل المستشعر (Sensor Shift Stabilization) إلى كاميرات الجوالات اقتباسًا من كاميرات DSLR الاحترافية. وكما هو الحال في تقنية OIS، تهدف تقنية تحوّل المستشعر إلى تثبيت الصور والفيديو وتقليل الاهتزاز الناتج عن استخدام اليدين في التصوير.

وتعد سامسونغ واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية القليلة التي تقدم كاميرا تليفوتوغرافي على غرار الناظور مع تقريب بصري على هواتفها المتميزة، ويبدو أن الشركة تريد مضاعفة نقاط قوتها والاستفادة منها.

ومع ذلك، بافتراض أن Galaxy S23 Ultra سيحتوي على تقنية تثبيت تحويل المستشعر لمستشعر التقريب، فليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت سامسونغ سترغب أيضًا في استخدام هذه التقنية للكاميرات الأخرى، مثل الوحدة الأساسية بدقة 200 ميغابكسل.

وبغض النظر، فإن وحدة التقريب هي التي يمكنها تحقيق زوم بصري 10x (أو تقريب هجين 100x)، ومن المحتمل أن يُحدث تثبيت الصورة عند مستويات التكبير هذه فرقًا كبيرًا.

يجب أن تسمح هذه التقنية لصور التكبير / التصغير الملتقطة باستخدام هاتف Galaxy S23 Ultra بالحصول على جودة أعلى في ظروف الإضاءة المختلفة وصورة أكثر وضوحًا.

وقد تكشف الشركة عن السلسلة الرئيسية التالية في يناير. وإذا فاتت جهاز Galaxy S23 Ultra هذه التقنية، فسنراها على الأرجح في طرازات غالاكسي المستقبلية الأخرى.