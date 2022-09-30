"Y73t".. فيفو تطرح أحدث هاتف 5G للشباب

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميًا عن أحدث أجهزتها الخاصة بالفئة الاقتصادية الميزانية، حيث أطلقت هاتف ”Y73t“ الموجه للشباب بسعر منخفض للغاية لم يتعد حاجز الـ197 دولارًا.

ويأتي هاتف ”Vivo Y73t“ مع تصميم شبابي عصري يجمع بين البساطة والخامات المقبولة التي تأتي من البلاستيك المقوى.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”LCD“ مقاس 6.58 بدقة ”FHD+“ (1080 × 2408 بكسل).

وتأتي الشاشة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس بواقع 180 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 11“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”فيفو“ التقليدية من نوع ”OriginOS Ocean“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Dimensity 700“ المطور من قبل شركة ”ميديا تك“ التايوانية، مقترناً مع معالج رسومي من نوع ”Mali-G57“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة تخزين مدمجة من نوع ”UFS 2.1“.

ويحتوي الهاتف الذكي الجديد – الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“ – على بطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 44 وات. ويزن الهاتف حوالي 201.5 غرام.

وللأمان البيومتري، يحتوي الهاتف على تقنية التعرف على الوجه ”Face Wake“ ومستشعر لبصمة الأصابع مثبت على الجانب.

وفيما يتعلق بخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، وشبكة ”واي – فاي“ثنائية النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، وتقنية ”Bluetooth 5.1″، ومنفذ ”USB-C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم أيضًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا مزدوج، يضم مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويأتي إعداد الكاميرا مع ضبط تلقائي للصورة، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.

وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامي بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0، للصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وتأتي الكاميرا الأمامية على هيئة شق يشبه شكل قطرة الماء، في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

وأطلقت ”فيفو“ هاتف ”Y73t“ في الصين، الخميس، ووعدت بتوفيره للأسواق العالمية في موعد أقصاه الشهر المقبل.

وحددت الشركة الصينية سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (8 رام + 128) بـ196.5 دولار.

ويأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 256) بسعر 252.5 دولار.

ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان ”Autumn“، و“Fog Blue“، و“Mirror Black“.