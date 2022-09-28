شاومي تستنسخ Dynamic Island من أبل في هاتف CIVI 2‎‎

سخرت شركة ”شاومي“ الصينية، من تقنية ”الجزيرة الديناميكية“، أو ما يعرف بـ ”دايناميك آيلاند“ التي قدمتها شركة أبل في أحدث هواتفها ”أيفون 14 برو“، و“برو ماكس“، إلا أنها فاجأت الأوساط التقنية مؤخراً باستنساخها نفس التقنية في هاتفها الأحدث.

وقلدت شركة ”شاومي“ في هاتفها الجديد ”CIVI 2″، شركة أبل، وظهر من إعلان تشويقي لهاتفها الجديد قبل إطلاقه أنها ستضع ذات الجزيرة في واجهة الشاشة الأمامية لهاتفها.

وقالت ”شاومي“ إنها تركز على الكاميرا الأمامية في هاتفها من أجل منح المستخدمين تجربة صور سيلفي مميزة، لذلك وضعت كاميرا بدقة 32 ميغابكسل في الجزيرة المستنسخة ووضعت فيها عدستين بدلاً من واحدة.

وخرج مسؤول في الشركة للتعليق على نقل فكرة أبل، قائلاً إن ”الهاتف يركز على جودة الكاميرا الأمامية، ولهذا تم تخصيص مساحة كبيرة لها في الشاشة الأمامية عبر عدستين“.

ووعد المستخدمين بصور سيلفي عالية الجودة، وتحتوي الكاميرا على نظام يرفع سرعة التقاط الصور وسرعة الغالق في جميع المواقف بما في ذلك الوضع الليلي وامتصاص أكبر للضوء.

وتم إطلاق الهاتف يوم أمس، ويحتمل أن يتم ظهوره في أسواق خارج الصين، وسيكون وزنه 171.8 غرام، مدعماً بطبقة حماية Glass front (Gorilla Glass 5) مع إطار من الألومنيوم، ويقدم شريحتين للاتصال بحجم ”نانو“ مع بطارية 4500 ملي أمبير.

يذكر أن ”الجزيرة الديناميكية“ من أبل كانت قد نالت إشادة واسعة وإعجاباً من المستخدمين، بسبب الفكر البرمجي الذي استخدمته أبل لابتكار هذه التقنية، إلا أن شركات منافسة مثل شامي انتقدتها وسخرت منها.

ويبدو أن هذه الميزة ستكون ضمن قائمة المزايا التي اقتبستها أو قلدتها الشركات الأخرى، وكان منها مثلا النتوء العلوي الذي سخرت منه كل الشركات قبل أن تقلده، كما أن المنافسين قلدوا أبل في إزالة مخرج سماعة الرأس ثم إزالة الشاحن من صندوق الهاتف.