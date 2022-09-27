بعد إطلاقه رسميا من "شاومي".. تعرف على مواصفات هاتف "Civi 2"

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسمياً عن هاتف ”Civi 2“ كأحدث أجهزتها المخصصة للفئة المتوسطة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

وتقدم الشركة هاتفها الجديد في الأسواق الصينية على أن يتم تقديمه للأسواق العالمية في وقت لاحق من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيثُ حددت ”شاومي“ سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (8 رام + 128) بـ334 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 256) بسعر 390 دولارا، ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان الأسود والأزرق والوردي.

ووعد العملاق الصيني مستخدميه بتجربة فريدة من نوعها تجعل المنتج الجديد ضمن الفئة ”قاتلة الهواتف الرائدة“، التي تقدم مواصفات وإعدادات الهواتف الرائدة لكن بسعر الفئة المتوسطة، حيث لم يتعد سعر الإصدار الأساسي للهاتف حاجز الـ334 دولارًا.

الشاشة والتصميم

ويأتي الهاتف بتصميم شبابي وعصري مع مزيج من الزجاج والبلاستيك المقوى لتوفير أكبر قدر من المتانة، ويتميز بشاشة منحنية من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.55 بوصة ودقة ”FHD+“(1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل إلى 240 هرتز.

وتقدم الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5″، وتعتيم ”PWM“ عالي التردد بواقع 1920 هرتز.

المعالج والإعدادات

ويتم تشغيل هاتف ”Xiaomi Civi 2“ بوساطة معالج ثماني النواة، ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4x“، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة تخزين مدمجة من نوع ”UFS 2.2″، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”شاومي“ التقليدية من إصدار ”MIUI 13“.

ويحتوي الهاتف، الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“، على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ويتميز الهاتف بتقنية التبريد السائل من الفولاذ المقاوم للصدأ ”VC“ المتطورة بهدف تبديد الحرارة.

ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، واتصال ”Wi-Fi 6“ ثنائي المناطق (2.4 + 5 غيغاهرتز) وتقنية ”Bluetooth v5.2“ و“NFC“، ومنفذ ”USB-C“، ويزن الهاتف حوالي 171.8 غرام.

الكاميرا

وفيما يتعلق بالتصوير، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/1.8″، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 20 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/2.2″، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة ”f/2.4“.

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة داخل فتحة مثقوبة إحداهما عبارة عن كاميرا قياسية ذات تركيز تلقائي والأخرى عبارة عن كاميرا بزاوية عريضة للغاية تبلغ 100 درجة، وتضم الكاميرا مستشعرا رئيسا بدقة 32 ميغابكسل، ومستشعرا آخر بزاوية عريضة بدقة 32 ميغابكسل أيضاً.

وتمتاز الكاميرا المزدوجة الأمامية أيضاً بأربعة مصابيح ”LED“، حيث تدعي الشركة أن الهاتف يوفر صورة ضبابية تشبه الكاميرات الاحترافية (DSLR)، وعيون إلكترونية تحاكي العين البشرية لتحقيق ضبابية دقيقة وتوفر ما يصل إلى 256 طبقة من بيانات العمق.

ويشتمل الهاتف الذكي على العديد من ميزات الجمال وتحسين الصورة في تطبيق الكاميرا، وزعمت ”شاومي“ أن هاتفها هو الأول في العالم الذي يستخدم العدسة الهجينة ”1G6P WLG “ الزجاجية والبلاستيكية التي تم تصنيعها خصيصًا بوساطة شركة ”ChengruiOptics“ الصينية.