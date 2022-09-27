لوقف اعتمادها على الصين.. "أبل" تعتزم تصنيع "آيفون 14" في الهند

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تعتزم شركة أبل إنتاج هاتف آيفون 14 الجديد في الهند، وفق ما أعلنت المجموعة الأمريكية، الإثنين، في إطار سعيها إلى تنويع إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين.

وقالت أبل في بيان مقتضب ”نحن متحمسّون لتصنيع هواتف آيفون 14 في الهند“.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق شركة أبل النسخة الجديدة من هواتفها الذكية.

وقال سانيام شوراسيا، المحلل في شركة ”كاناليس“ للتكنولوجيا، إن ”المجموعة الأمريكية ستبدأ إنتاج هواتف آيفون 14 في الهند في وقت أقرب بكثير، مما كان الأمر عليه في النماذج السابقة“.

وحاليا، يقع مقر خط إنتاج هواتف آيفون بشكل رئيس في الصين، لكن سياسة ”صفر كوفيد“ التي تنتهجها البلاد لمكافحة الجائحة والتوترات مع الولايات المتحدة أعاقتا الإنتاج، وفق محللين.

وتصنّع الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، طرازات آيفون الأقدم في الهند عبر منتجين تايوانيين مثل ”فوكسكون“ التي لديها مصنع في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وأوضح شوراسيا لوكالة فرانس برس ”خلال العامين الماضيين، سرّعت أبل في تنويع سلسلة إنتاجها بالاعتماد على الهند“.

وأضاف أن نحو 7.5 مليون جهاز آيفون، 3% تقريبا من الإنتاج الإجمالي لأبل، صنعت في الهند العام الماضي.

ومن شأن قرار أبل دعم إستراتيجية ”صنع في الهند“ لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي شجّعت الشركات الأجنبية على تصنيع السلع في بلاده.