تعرف على أبرز مواصفات هاتف +Vivo X Fold القابل للطي

​كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميا عن أحدث أجهزتها الرائدة الجديدة القابلة للطي، والذي قدمته باسم ”X Fold+“ ليأتي خليفة لهاتف ”X Fold“ الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي.

​ويتميز الهاتف القابل للطي الجديد من ”فيفو“ بشاشة داخلية من نوع ”E5 AMOLED“ الخاصة بشركة ”سامسونغ“، مقاس 8.03 بوصة ودقة ”2K+“ (1916 × 2160 بكسل) ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس حتى 140 هرتز في وضع الألعاب.

وتدعم الشاشة خاصية ”LTPO“ الموفرة للطاقة، وتأتي مع زجاج فائق النحافة. كما يحتوي الهاتف أيضا على شاشة رئيسية مقاس6.53 بوصة من نوع ”E5 AMOLED“ أيضاً بدقة ”FHD+“ (1080 × 2520 بكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس حتى 240 هرتز في وضع الألعاب.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة المعالج الرائد في العالم، ”+Snapdragon 8 Gen 1″، المطور من قبل شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، والذي يأتي ثماني النواة ومعمارية تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 730“.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية التي تأتي من نوع“UFS 3.1“. ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”فيفو“ التقليدية ”OriginOS Ocean“.

ويدعم الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال من نوع ”نانو“ –اتصال الجيل الخامس (5G). وشبكة ”واي – فاي“ مزدوجة النطاق(2.4 + 5 غيغاهرتز) وتقنية ”Bluetooth v5.2“ ودعم ”NFC“ومنفذ ”USB-C“. ويشمل الهاتف ميزة التعرف على الوجه ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة للأمان البيومتري.

ويأتي الهاتف مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4730 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع سلكيا بقوة 80 وات، ولاسلكيا بقوة 50 وات. ويبلغ سمك الهاتف حوالي 14.91 مم عند الطي وحوالي 7.40 مم عند فتحه. ويزن الهاتف حوالي 311 غرامًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”X Fold+“بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية تم تطويره بالتعاون مع شركة ”زايس“ الألمانية. ويضم إعداد الكاميرا مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميغابكسل.

كما يضم إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر ”بورتريه“ بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا منظار بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري“5x“، وتقريب فائق حتى ”60x“، وضبط تلقائي للصورة بالليزر.وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أماميةللشاشتين بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.45.

وأطلقت شركة ”فيفو“ هاتفها القابل للطي الجديد في الصين، الإثنين، وقالت إنه سوف يتوفر في الأسواق العالمية في وقت لاحق من الشهر المقبل. وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (12 رام + 256) بـ1399 دولاراً.​ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان الأسود والأزرق والأحمر.