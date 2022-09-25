مشكلة غريبة تواجه مستخدمي سماعة أبل الجديدة AirPods Pro 2

اشتكت مجموعة من مستخدمي سماعات أبل اللاسلكية الجديدة إيربودز برو 2 من أن سماعاتهم تفقد اتصالها بالأجهزة الذكية وذلك خلال الاستماع للموسيقى أو أي محتوى مسموع وكذلك خلال مشاهدتهم لأي محتوى مصور مثل الأفلام.

فبحسب تقرير نشره موقع ماك رامورز، فإن بعض المستخدمين يشتكون من انقطاع الاتصال بين سماعاتهم الجديدة وهواتف آيفون خلال مشاهدتهم الفيديوهات أو استماعهم للموسيقى بينما البعض الآخر واجه مشكلة تتمثل في ظهور سماعاتهم متصلة بأجهزة آيفون او آيباد بينما في الحقيقة لا يمكنهم الاستماع إلى أي أصوات من خلال سماعاتهم.

وأشار عدد من التقارير إلى أن المشاكل التي تواجه مستخدمي سماعات أبل اللاسلكية الجديدة هي مشاكل عامة وعشوائية وليس لها سبب واضح ولا تقف وراءها أية ثغرات مفهومة وحتى الآن لم يتوصل أحد المستخدمين إلى طريقة لحلها، كما أن أبل ملتزمة الصمت بشأنها حتى الآن.

يذكر أن مشاكل توصيل سماعات أبل اللاسلكية بالأجهزة المختلفة ليست بالأمر الجديد فعندما وصل الجيل الأول من سماعات أبل إيربودز برو في 2019، واجه المستخدمون في ذلك الوقت مشاكل مشابهة لمشاكل الجيل الثاني من عائلة سماعات أبل اللاسلكية المتطورة.

سماعات إيربودز برو 2 بدأت في الوصول الى المستخدمين بداية من الجمعة الماضية وبالتالي من الصعب تحديد حجم انتشار المشاكل المتعلقة بمسألة توصيل السماعات بالأجهزة المختلفة ومن المتوقع أن تقوم أبل بإطلاق تحديث برمجي لهواتفها أو سماعاتها لحل المشكلة بشكل كامل.

من الجدير بالذكر أنه ينصح دائما بأن يتأكد مستخدمو سماعات أبل اللاسلكية من أن كلا من هواتف آيفون وسماعات إيربودز تحمل أحدث إصدارات أنظمة الشركة للتشغيل للحصول على أعلى أداء وأفضل تجربة صوتية بحيث تكون خالية من أية مشاكل تقنية وكذلك يستمتع المستخدمون بجميع المزايا التي تقدمها أبل لهم على متن إصدارات أنظمة التشغيل البرمجية الأحداث.

في الوقت الحالي فإن أحدث إصدار لنظام تشغيل هواتف آيفون هو iOS 16.0.2، بينما أحدث إصدار برمجي لنظام تشغيل سماعات أبل إيربودز برو 2 هو 5A377.

يذكر أن شركة أبل قد زودت الجيل الثاني من سماعاتها اللاسلكية بمجموعة فريدة من المزايا الجديدة، ومن أهمها شريحة (H2) والتي قامت أبل بتصميمها، وتصفها الشركة الأمريكية بأنها ”المايسترو“ وراء أداء (AirPods Pro 2) المتطور وصوتها النوعي.

ويمكن لشريحة (H2) الجديدة كليا تولي مهام أكثر من أي وقت مضى معتمدةً على خوارزميات حسابية لتوفير إلغاء ضجيج أكثر ذكاءً، وعمر بطارية أكثر كفاءة، وصوت ثلاثي الأبعاد من مستوى آخر، وكل ذلك يتم في الوقت نفسه.

وتستخدم الشريحة خوارزميات تكيّف جديدة وقوية لمعالجة الصوت بسرعة أكبر، وذلك من خلال ضبط الصوتيات في لحظة الاستماع إليها، أما أدق التفاصيل فهي مصممة لتلائم شكل أذنين وتحيط مسمع المستخدم بصوت أعلى دقة.

إلى جانب ذلك، زودت الشركة سماعة AirPods Pro 2 بميزة التحكم باللمس لتعديل الصوت بتمريرة من الإصبع، مع بطارية تقدم أداء قياسي يسمح بـ6 ساعات من الاستخدام.

وتؤكد أبل بشأن السماعة الجديدة، أن تناغمها العالي مع المحرك ومضخم الصوت المخصصين ينتج صوتا عالي الدقة ينبض بطبقات عالية كلها نقاء.

كما أن علبة السماعة مزودة بشريحة (U1‏) والتي تتيح ميزة تحديد الموقع مع ميزة العثور الدقيق لتتمكن من تحديد موقعها بكل دقة، إلى جانب وجود مكبر الصوت المدمج في العلبة بحيث يصدر صوتا يمكّنك من تحديد موقعها بسهولة، بينما تنبّهك النغمات الجديدة كليا عند انخفاض شحن البطارية أو اكتمال عملية الاقتران.