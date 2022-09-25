ماذا يخفي نظام "iOS 16" من مزايا غير معلنة؟

كشف تقرير تقني، عن بعض المزايا المخفية، في نظام تشغيل ”iOS 16“ من شركة ”أبل“.

وقال التقرير الذي نشره موقع ”tomsguide“، إنه تم الإعلان عن العديد من المزايا لهذا النظام في وقت سابق، من بينها ”القدرة على تخصيص شاشة قفل لأجهزة آيفون أو إلغاء إرسال رسالة نصية أو تغيير طريقة عرض الإشعارات“.

وأضاف الموقع أنه ”كما هو الحال مع أي نظام (iOS)، فإن هناك الكثير لاكتشافه فيه“، مقدما 5 من المزايا المخفية الذي يحتويها.

التراجع عن التعديلات وإعادتها في صور ”iOS“

من المعروف أن تطبيق ”iOS Photos“ يتيح إجراء العديد من التعديلات على الصور، ومع نظام التشغيل (iOS 16)، أصبحت هذه الميزة أكثر قوة، حيث يمكن الآن التراجع عن التعديلات الأخيرة وإعادتها.

وكان هناك خياران للتراجع سابقا، الأول كان بالضغط على إلغاء في قائمة التحرير وهي تمكن من التراجع عن كل التغييرات التي تم إجراؤها منذ آخر مرة تم فيها التحرير.

وتتمثل الطريقة الثانية في النقر على ”رجوع“ وإعادة الصورة إلى شكلها الأصلي، ولم يوفر الخياران المرونة للتراجع.

وفي النظام الجديد، يمكن تجربة التعديلات المختلفة والتراجع عنها وإعادتها بسرعة حسب الحاجة.

نسخ ولصق التعديلات في صور ”iOS“

من خلال النظام الجديد، يمكن أيضًا نسخ التعديلات من صورة إلى أخرى.

وتعد هذه الميزة مشابهة لتعديلات برنامج (Adobe Lightroom)، وإذا كان هناك مجموعة من الصور ذات اللقطات المتشابهة، فليس هناك حاجة إلى تعديل كل صورة.

وبدلاً من ذلك، يمكن نسخ التعديلات ولصقها في أي صورة وسيؤدي ذلك إلى جعل تحرير العديد من الصور أسرع.

النسخ النصي التلقائي iOS Live Captions

تعد ميزات الوصول من أشهر وأفضل مميزات هواتف آيفون الموجودة منذ وقت كبير، وفق الموقع.

وتم تصميم هذه الميزات لحل مشكلات من لديهم متطلبات وصول خاصة، وهي أيضا ميزة رائعة ومفيدة في حالة عدم الرغبة في الاستخدام الكامل للجهاز، وتقوم ميزة (iOS Live Captions) بالشيء ذاته.

وعند تشغيلها، سيعرض جهاز آيفون الخاص ترجمات على الشاشة للصوت في الوقت الفعلي، وهي ميزة رائعة للصم أو أولئك الذين يعانون من إعاقات سمعية أو الذين لديهم شخص في عائلاتهم يعاني من صعوبة في السمع.

وفي الوقت الحالي، لا تزال هذه الميزة في مرحلة تجريبية، ولا يبدو أنها متاحة خارج الولايات المتحدة.

حذف جهات الاتصال بسهولة

يعتبر حذف جهات الاتصال من قبل نظام (iOS 16) صعبا بعض الشيء، بما في ذلك الدخول إلى جهة الاتصال والحذف من قائمة التعديل.

ولكن يمكن الآن حذف الأشخاص بشكل أكثر بساطة وأسرع من قائمة جهات الاتصال الخاصة.

ولحذف جهة اتصال، يتم فتح تطبيق الهاتف والنقر فوق جهات الاتصال والضغط لفترة طويلة على جهة اتصال ثم النقر فوق حذف جهة اتصال.

التحكم في الأجهزة المجاورة

أصبحت ”أبل“ جادة بشأن التكامل بين الأجهزة في نظامها البيئي، وسيعرف أي مستخدم لمنتجات أبل المتعددة فوائد التكامل السلس بين الأجهزة، وفي النظام الجديد.

وطرحت الشركة ميزة التحكم في الأجهزة القريبة، والتي تتيح التحكم في أجهزة أبل الأخرى القريبة من جهاز آيفون الخاص بعد تسجيل الدخول إلى حساب (iCloud) نفسه.

ويمكن عن طريق هذه الميزة الوصول إلى بعض الوظائف مثل، بدء تشغيل الوسائط وإيقافها أو التحدث إلى مساعد (Siri) الشخصي.

وللتحكم في الأجهزة القريبة، يتم فتح ”الإعدادات“ والنقر فوق ”إمكانية الوصول“ ثم التحكم في الأجهزة المجاورة ثم تحديد الجهاز.