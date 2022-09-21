"آبل" تحذر من ميزة قد تسرّع من نفاد بطاريات الهواتف

اعترفت شركة آبل، بأن تشغيل مستخدمي نظام هواتفها الجديد ”iOS 16“ لميزة الاهتزاز مع الكتابة على لوحة المفاتيح، يؤثر سلبا على عمر البطاريات، وقد يؤدي إلى نفاد الشحن سريعا.

وحسب موقع آبل الرسمي للدعم الفني، فإن تشغيل المستخدم ميزة الاهتزاز على لوحة المفاتيح، بحيث يشعر المستخدم باهتزاز مع الضغط على كل زر، ”قد يؤثر سلبا على عمر بطارية هواتفهم“.

وأشارت أبل إلى أن المستخدم بإمكانه تشغيل صوت للأزرار يكون مسموعا عند الضغط على كل زر من لوحة المفاتيح الافتراضية.

يُذكر أن ميزة الشعور باهتزاز عند الضغط على أزرار لوحة المفاتيح، هي ميزة وصلت لأول مرة إلى هواتف آيفون مع نظام ”iOS 16“.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الميزة الجديدة يستوجب تفعيلها بشكل كامل أي أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الإعدادات، ومن ثم الدخول إلى تبويب إعدادات الوصول ”Accessibility“، ومن ثم يتم تفعيل زر التحكم في تبويب ”إعدادات اللمس Touch“.

ولم تذكر أبل مستوى التأثير المتوقع على بطارية هواتف المستخدمين بعد تشغيل ميزة ”اهتزاز لوحة المفاتيح“، واكتفت بذكر عبارة ترجح احتمالية تأثير تشغيل الميزة على عمر البطارية.

يُذكر أن الشركة كانت قد اعترفت بوجود عدد من المشاكل صاحبت نزول ”iOS 16“ وهواتفها الجديدة آيفون 14 برو، مثل الإشعار المزعج المصاحب لعمليات النسخ واللصق بين التطبيقات، والذي يتطلب من المستخدم إبداء الموافقة عند نسخ ولصق أي نص أو صورة بين التطبيقات، وكذلك مشكلة تفعيل الهواتف الجديدة عند تشغيلها لأول مرة، إضافة إلى مشكلة صوت الكاميرا المرتفع.