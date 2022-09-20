شكاوى من اهتزاز وضوضاء ميكانيكية عند فتح كاميرا "آيفون 14 برو"

اشتكى مستخدمون لهاتف ”آيفون 14 برو“ بطرازيه من خلل بالهاتف يتعلق بأداء الكاميرا بمجرد تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال مراجعون تقنيون وملاك هواتف ”آيفون 14 برو“ الجديد، إنهم صدموا باهتزاز الكاميرا مع ”ضوضاء ميكانيكية“ عند فتحها مع تشغيل تطبيقات التواصل مثل ”سناب شات“ و“تيك توك“ و“إنستغرام“.

وأبلغ أوائل مستخدمي الهاتف عن مشكلة غريبة، فالعدسة الرئيسية للكاميرا الخلفية تهتز عندما يلتقطون صورًا أو مقاطع فيديو في بعض تطبيقات الطرف الثالث بما في ذلك التطبيقات المذكورة سابقا.

ومن غير الواضح مدى انتشار المشكلة أو السبب الأساسي. ومع ذلك، انتقل العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro المهتمين إلى Reddit و Twitter لوصف تجاربهم ومشاركة مقاطع الفيديو التي توضح المشكلة.

وكتب أحد مستخدمي ”ريديت“: ”لذلك كنت أعاني من اهتزاز الكاميرا بشكل لا يمكن السيطرة عليه عند فتح سناب شات أو استخدام الكاميرا في إنستغرام. ومع ذلك، لا أواجه أي مشكلات عند استخدام تطبيق الكاميرا العادي“.

وكتب آخر: ”التقطت صورة بجهاز آيفون 14 برو الجديد بالأمس وتعرضت لهزة الكاميرا بشكل متقطع (بالاهتزاز أعني أنه يمكنني رؤيته وسماعه يهتز) في سناب شات، هل هناك أي شخص آخر يختبر هذا؟“.

وتمت مشاركة عدد من مقاطع الفيديو التي تُظهر المشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُظهر مقاطع الفيديو المستخدم وهو يفتح وظيفة الكاميرا داخل تطبيق تابع لجهة خارجية على iPhone 14 Pro ويرى صورة ضبابية على الشاشة، حيث تهتز العدسة الرئيسية على الجهاز بشكل لا يمكن التحكم فيه وتحدث ضوضاء صاخبة.

ولم تعلق أبل بعد على المشكلة، لكن بعض المستخدمين اقترحوا أن ذلك قد يكون بسبب خلل برمجي يؤثر على تثبيت الصورة البصري للجهاز. ويحتمل أن تقوم أبل بتنفيذ إصلاح في تحديث iOS 16.1.

يشار إلى أن مستخدمي هواتف ”آيفون 14“ واجهوا بعض المشكلات بمجرد بدء استخدام الهاتف الجديد.