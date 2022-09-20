سامسونغ تعمل على 3 هواتف جديدة ضمن عائلة جلاكسي A

يبدو أن شركة سامسونغ تستعد لإطلاق هواتف جديدة للفئة المتوسطة بحلول العام المقبل، حيث أكد تقرير جديد أن الشركة الكورية تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تطوير 3 هواتف جديدة في عائلتها للفئة المتوسطة غلاكسي A، حيث ستحمل الهواتف القادمة أسماء غلاكسي A14 وغلاكسي A34 وجلاكسي A54.

بحسب تسريب قادم من موقع ”غلاكسي كلوب“، فإن الهاتف غلاكسي A14 يحمل اسم كودي SM-A146B، وسيأتي بدعم لتشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، ومن المنتظر أن يكون الهاتف الأقل تكلفة من سامسونغ في 2023 بدعم للـ5G، ومن المرجح وصوله للأسواق الأوروبية أولا بنهاية العام الجاري.

أما هاتف غلاكسي A34 فإن التسريبات تؤكد أنه جاري تطويره تحت اسم كودي SM-A346B، إلى جانب الهاتف الثالث غلاكسي A54، يحمل اسما كوديا SM-A546B، والذي من المتوقع أن يحقق التوازن المثالي بين الأداء القوي والسعر التنافسي.

على مستوى معالجات الهواتف الجديدة، فإن هواتف غلاكسي A34 وجلاكسي A54 من المنتظر قدومهما بمعالج سامسونغ الخاص Exynos 1380، والذي ظهر الشهر الماضي في تسريبات سابقة باسم كودي S5E8835، ومن المتوقع أن يحل محل الجيل السابق Exynos 1280.

سامسونغ لم تكشف بعد عن الموعد المتوقع لوصول هواتف الفئة المتوسطة الجديدة، إلا أنه بحسب تاريخ الشركة مع إطلاقات هواتف غلاكسي A، فمن المنتظر أن يصل هاتف غلاكسي A14 أولا قبل الهاتفين الآخرين، وقد لا تنتظر سامسونغ حتى العام المقبل ليصل الأسواق.

أما على مستوى غلاكسي A34 وغلاكسي A54، فمن المتوقع أن يتم الكشف عنهما بحلول 2023، وذلك سيكون في حفل خاص يلي إطلاق هواتف الشركة الرائدة غلاكسي S23 في موعدهما المعتاد في الفترة بين يناير وفبراير من العام الجديد.

التقرير الجديد يوضح أن المواعيد المتوقعة لإطلاق الهواتف الثلاثة تتعلق فقط بالأسواق الأوروبية، بينما لم ترد أية معلومات حول مواعيد وصول تلك الهواتف لعموم الأسواق العالمية.

بحسب أحدث تقارير مؤسسة IDC البحثية، فإن شركة سامسونغ تحتل صدارة مبيعات السوق التقني بحجم مبيعات 62.4 مليون وحدة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بحصة سوقية 21.8%، وفي المرتبة الثانية تأتي شركة أبل بمبيعات 44.6 مليون وحدة وبحصة سوقية 15.6%، إلا أن العملاق الكوري تمكن من تحقيق معدل نمو سنوي قوي عن نفس الفترة نسبته 5.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما كان معدل نمو مبيعات هواتف آيفون 0.5%.