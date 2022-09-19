"أسوس" تطلق سلسلة هواتف "ROG Phone 6D" المخصصة للألعاب

أطلقت شركة ”أسوس“ التايوانية لصناعة الحواسيب وأجهزة الكمبيوتر، رسميا سلسلة هواتفها المخصصة للألعاب، ”ROG Phone 6D“، التي تأتي خليفة لتشكيلة ”ROG Phone 6“ السابقة.

وتتضمن السلسلة الجديدة هاتفين مختلفين في الإعدادات؛ هما ”ROG Phone 6D“ و“6D Ultimate“، إضافة إلى نسخة حصرية تحمل اسم ”ROG Phone 6 Batman Edition“.

والهاتفان الجديدان يشتركان في العديد من المواصفات والميزات، بما في ذلك شاشة من نوع ”AMOLED“ بدقة ”FHD+“ مقاس 6.78 بوصة (1080 × 2448 بكسل) مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز.

وتدعم الشاشة معمارية ”HDR10+“، وتدرج لوني من مجموعة ”DCI-P3″، وطبقة حماية للعين من نوع ”sRGB“، إلى جانب طبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“.

وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل الهاتفين بوساطة معالج رائد ثماني النواة من شركة ”ميديا تيك“ التايوانية، من نوع ”Dimensity 9000+“، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G710“.

ويعمل المعالج مع 16 غيغابايت من ذاكرة وصول عشوائي (RAM) عالية السرعة من نوع ”LPDDR5x“، وما يصل إلى 512 غيغابايت من مساحة التخزين المدمجة، التي تأتي من نوع ”UFS 3.1“.

ويحتوي الجهازان على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن سلكي سريع بقوة 65 وات.

ويضمّان أيضا مستشعرا لبصمة الأصابع مدمجا في الشاشة، ومكبرات صوت أمامية مزدوجة، وميكروفونات ثلاثية تدعم تقنية ”ASUS Noise Reduction“.

وللألعاب، تم تجهيز الهاتفين بمستشعرات الموجات فوق الصوتية، ”AirTrigger 6″، المتطورة، والتي تدعم الإيماءات مثل ”Dual Action“ و“Press and Lift“ و“Gyroscope Aiming“.

وتوفر إضاءة ”Aura RGB“ على اللوحة الخلفية بالهاتفين ما يصل إلى 16.77 مليون لون.

وفي الوقت نفسه، يتميز طراز ”6D Ultimate“ بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 2 بوصة في الخلف يمكنها إخطار المستخدمين بالمكالمات الواردة وحالة الشحن والمزيد، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء رسوم متحركة مخصصة للعرض.

وبصرف النظر عن نظام التبريد ”GameCool 6“ المميز في هاتف ”ROG Phone 6D“ العادي، يحتوي طراز ”6D Ultimate“ أيضًا على نظام ”AeroActive Portal“ المصمم لتوجيه تدفق الهواء مباشرة من نظام ”AeroActive Cooler 6“ إلى داخل الهاتف لتحسين أداء تبديد الحرارة.

ويعمل الهاتفان على نظام تشغيل“Android 12″، حيثُ وعدت الشركة بتحديثين لنظام التشغيل وما يصل إلى عامين من التحديثات الأمنية.

ويدعمان أيضاً شبكات اتصال الجيل الخامس (5G)، واتصال ”Wi-Fi 6E“ و“Bluetooth v5.3″ و“NFC“. ويحتوي الطرازان على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ ”USB Type-C“.

ويتميز كلا الهاتفين بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل.

وفي المقدمة، يحتوي الهاتفان على كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”ROG Phone 6D“ (16 رام + 256 غيغابايت تخزين) من 949 دولاراً.

ويأتي طراز ”6D Ultimate“ بإصدار واحد فقط بواقع 16 رام و512 غيغابايت من مساحة التخزين المدمجة، وحددت الشركة سعره بـ1400 دولار.

ويتوفر الهاتفان بلون الـ“Space Gray“ فقط.

ROG Phone 6 Batman Edition

وكشفت ”أسوس“ أيضًا النقاب عن نسخة حصرية مطورة من التشكيلة السابقة، التي تحمل اسم ”ROG Phone 6 Batman Edition“.

ويعمل الهاتف بمعالجين مختلفين حسب المنطقة. وبمعنى آخر، يتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج ”Snapdragon 8+ Gen 1“ في منطقة أمريكا الشمالية، بينما يأتي مع معالج ”Dimensity 9000+“ في باقي المناطق.

ويحتوي الإصدار الحصري على شعار خاص مضاء على ظهره بوساطة ”Aura RGB“، مع مظهر منمق مثل شعار ”باتمان“.

ويأتي الجهاز أيضًا مع مجموعة فريدة من الملحقات المطابقة التي تتضمن جهاز عرض ضوئيًا صغيرًا يعمل بإشارة ”Bat-Signal“ عن طريق منفذ“USB-C“، الذي يمكنه عرض الإشارة الشهيرة على الأسطح القريبة.

كما تحتوي واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف المستندة إلى نظام تشغيل ”Android 12“ على حزمة سمات ”باتمان“ المتحركة، بما في ذلك الخلفيات الحية وأنماط أيقونات تطبيقات معاد تصميمها، ورسوم متحركة ومؤثرات صوتية، وأيقونة بصمة الإصبع المخصصة في الشاشة وأصوات الإخطارات المستوحاة من ”باتمان“ والمزيد.

وأعلنت الشركة عن تعاونها مع شركة ”وارنر براذرز“ الأمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني والموسيقي، لتصميم الهاتف الجديد. ويأتي سعر الإصدار الأساسي من الهاتف (12 رام + 256) بـ1200 دولارا.