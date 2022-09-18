"آبل" توسع ميزة Dynamic Island لتشمل جميع طرازات "آيفون 15"

تخطط شركة ”آبل“ الأمريكية لتطوير وتوسيع استخدام ميزة Dynamic Island لتشمل جميع طرازات iPhone 15 الأربعة التي سيتم إصدارها العام المقبل.

وكانت آبل قد استخدمت هذه الميزة حاليًا في هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وتعتمد ميزة Dynamic Island على تغيير حجم الشق الدائري بثقب داخل الشاشة توجد فيه مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية في طرز iPhone 14 Pro.

ويمكن لهذه الميزة، عرض تنبيهات النظام لأشياء مثل المكالمات الهاتفية الواردة ومطالبة مصادقة Face ID، وستعمل الميزة أيضًا مع الأنشطةالمباشرة في تطبيقات الجهات الخارجية عندما يتم إصدار تحديث iOS 16.1 في وقت لاحق من العام الجاري.

وتوقع المحلل التقني روس يونغ أن تكون ميزة Dynamic Island متاحة على طرازات iPhone 15 التي ستصدر العام المقبل، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تكون طرازات iPhone 15 القياسية مزودة بشاشة LTPO، ما يعني أن الأجهزة المقبلة تفتقر إلى دعم ProMotion وخيار العرض الذي يعمل دائمًا مثل طرازات Pro.

وكان يونغ قد كشف سابقا أن طرازات iPhone 13 Pro وMacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة ستحتوي على دعم ProMotion، وأن الجيل السادس من iPad mini سيكون مزودًا بشاشة مقاس 8.3 بوصة، وهو ما سيوفره أحدث جهاز MacBook Air الذي تتمتع بشاشة أكبر بقليل مقاس 13.6 بوصة، ويشير ذلك إلى أن سجل سونغ حافل بالتوقعات والتسريبات الدقيقة.