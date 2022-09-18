ظهور مشكلة جديدة في iPhone 14 Pro

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن مشكلة جديدة تتسبب في تجميد طرازي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro‌ Max بعد أن يقوم العملاء بنقل بياناتهم من جهاز آيفون قديم، مشيرة إلى أنها تحقق في هذا الخطأ.

وقالت شركة آبل في بيان لها إنها على علم بحدوث هذه المشكلة وهي تحقق في الأمر، موضحة أن بعض العملاء يجدون طرازات هواتف iPhone 14 Pro‌ أو iPhone 14 Pro‌ Max الجديدة متجمدة وغير مستجيبة بعد استعادة خدمة التخزين iCloud أو نقل البيانات من جهاز أيفون سابق أثناء عملية البدء السريع لنقل البيانات.

ونصحت الشركة الأمريكية عملائها بإعادة تشغيل الهاتف إذا أصبح غير مستجيب لأكثر من خمس دقائق كحل مؤقت حتى التحقق من المشكلة.

يشار إلى أن عملاء iPhone 14 Pro‌ الجدد واجهوا مشكلة مماثلة يوم الجمعة الماضية فيما يتعلق بتنشيط الجهاز، بعد تحديث جهاز ‌iPhone 14 Pro‌ بنظام iOS 16 ، حيث طرحت الشركة تحديث iOS 16.0.1 وقام العملاء بتثبيته بعد إعداد أجهزتهم الجديدة، وشكى العديد من المستخدمين أيضا من أن التحديث يؤثر على عمر البطارية.

يذكر أن التشكيلة الاحترافية الجديدة، التي تضم هاتفي ”14 Pro“ و“14 Pro Max“، تأتي بفتحة مثقبة في الشاشة أصغر من الطراز السابق، وتأتي على شكل كبسولة، والتي تحتوي على تنبيهات واشعارات متحركة حولها.

واستخدمت آبل الفولاذ المقاوم للصدأ والمقاوم للتآكل أيضًا في طرازات الـ“Pro“، و يأتي هاتف“iPhone 14 Pro“بشاشة من نوع ”Super Retina XDR OLED“ مقاس 6.1 بوصة (و6.7 لطراز Max) مع معدل تحديث 120 هيرتز مدعوم بخاصية“Apple ProMotion“، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.