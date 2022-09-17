بعد إطلاقه رسميًا.. تعرف على أبرز مواصفات هاتف Vivo Y52t

أطلقت شركة ”فيفو“ الصينية هاتفها الجديد، ”Y52t“ اليوم السبت، كأحدث إصداراتها للفئة الاقتصادية التي تستهدف الشباب بشكل كبير. ويحزم الهاتف مواصفات أجهزة الفئة المتوسطة، لكنه يأتي بسعر منافس لم يتعد الـ186 دولارا.

ويتميز الهاتف الجديد من ”فيفو“ بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.56 بوصة مع دقة ”HD+“ (1600 × 720 بكسل)، ومعدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وتزعم الشركة أن الشاشة تقدم تجربة ”رائعة“ خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ويتم تشغيل الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال من نوع ”نانو“ – بوساطة معالج متوسط ثماني النواة من نوع ”Dimensity 700“ المطور من قبل شركة ”ميدياتك“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Mali“، دون تحديد رقم محدد.

ويعمل المعالج مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“ وما يصل إلى 256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقة ”microSD“. ويأتي الهاتف الجديد خليفة لهاتف ”Y52“ الذي أطلقته ”فيفو“ العام الماضي.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”فيفو“ التقليدية، ”Origin OS“. ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة إلى جانب دعم شحن بقوة 10 وات.

ولخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“واي-فاي“ مزدوج المناطق (2.4 + 5 غيغاهرتز) و“بلوتوث V5.1″، ومنفذ ”USB Type-C“ ومقبس سماعة 3.5 ملم. ويحتوي الهاتف أيضاً على مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري. ويزن حوالي 198 غرامًا، ويبلغ سمكه 8.45 ملم.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”Vivo Y52T“ مزودًا بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعرا آخر ”ماكرو“ بدقة 2 ميغابكسل. وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وحددت الشركة الصينية سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”Y52T“، الذي يأتي بـ8 رام و128 مساحة تخزين، بـ186 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأعلى (8 رام + 256) بسعر 214.5 دولار. ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان ”Ice Lake Blue“، و“Coconut Peach“، والأسود.