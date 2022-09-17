تسريب يكشف مواصفات هواتف شاومي "12T" قبل إطلاقها

تستعد شركة شاومي لإطلاق هواتفها المنتظرة شاومي ”12T“ وشاومي ”12T Pro“ خلال الفترة المقبلة، والمتوقع وصولهما بنفس الأسماء للسوق العالمية خارج الصين، وقد كشف تسريب جديد عن مواصفات الهواتف الجديدة وتسعيرها قبل إطلاقهما رسميا.

وسيأتي الهاتفان بشاشة 6.67 بوصة بدقة 1022*2712 بيكسل، مع معدل تحديث لعرض الشاشة 120 هيرتز، وستكون محمية بطبقة كورنينج جوريلا جلاس 5.

الهاتفان يقدما بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع سرعة شحن سلكي فائقة 120 وات، وليس هناك أية تفاصيل حول سرعة الشحن اللاسلكي.

حاولت شاومي تقليص تكاليف الإنتاج من خلال استبدال إطار الهاتفين المعدني بآخر بلاستيكي، بينما ميزت الشركة الصينية الإصدار ”البرو“ من الهواتف الجديدة من خلال المعالج والكاميرا الخلفية.

هاتف شاومي 12T برو يأتي بكاميرا خلفية 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.69، وتحمل مستشعر سامسونج المميز HP1، والذي يأتي بحجم 1/1.22 إنش، وهو نفس مستشعر كاميرا هاتف موتورولا إيدج 30، إلا أن كاميرا موتورولا بفتحة عدسة أضيق f/1.9.

أما هاتف شاومي 12T فيأتي بكاميرا خلفية بعدسة رئيسية 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.65، وسيشترك الهاتف في بقية عدسات الكاميرا الخلفية مع الإصدار ”البرو“، وهي ستكون عدسة ثانية 8 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، كما يشترك الهاتفان في الكاميرا السيلفي وستكون دقتها 2 ميجابكسل.

كما سيعمل الإصدار ”البرو“ بمعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1، في حين إصدار شاومي 12Tالقياسي سيأتي بمعالج ميدياتك ”Dimensity 1000 Ultra“ وسيأتي بخيار 8 جيجابايت، بينما الاصدار ”البرو“ سيقدم خيارين الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجابايت، بجانب تقديم شاومي 12T لخيارين للذاكرة الداخلية 128 و256 جيجابايت، أما الإصدار البرو فيأتي بخيار 256 جيجابايت فقط.

أسعار هواتف شاومي الجديدة ستبدأ من 650 يورو للإصدار القياسي من هواتف شاومي 12T، بينما يبدأ إصدار ”البرو“ من 850 يورو، ومن المتوقع إطلاق الهواتف بحلول الأسبوع الحالي.

بمقارنة تلك الاسعار المتوقع لهواتف شاومي ”12T“ بعائلة هواتف شاومي 12، فإن هاتف شاومي 12 برو يبدأ من 900 يورو، وذلك بالتأكيد يرجع لاختلاف الإمكانيات خاصة على مستوى الكاميرا الخلفية، بينما هاتف شاومي 12 يبدأ سعره من 700 يورو.