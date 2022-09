انتقادات لشكل فتحة شاشة "أيفون 14 برو" تحت أشعة الشمس

اشتكى عدد من خبراء التقنية ومستخدمي هواتف ”أيفون 14“ من طرازي ”برو“ و ”برو ماكس“ من ظهور فتحة الشاشة الأمامية التي استعاضت بها أبل عن النتوء السابق ”النوتش“، بشكل سيئ، تحت أشعة الشمس.

وأصبحت الفتحة، التي جاءت بتصميم كبسولة بدلاً من الثقب الموصول بالشاشة الأمامية، سابقاً، تقدم ميزة جديدة تسمى ”داينمك أيلاند“ Dynamic Island تتناغم مع العديد من الإجراءات التي يقدمها الهاتف للمستخدم.

وكشفت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتحة الهاتف البيضاوية، التي تتضمن حالياً معرف بصمة الوجه، وتتمدد حسب الإشعار الذي يأتي على شاشة الهاتف، وقد ظهر بشكل واضح أسفل الشاشة، بشكل أثار انتقادات واسعة.

ونشر مسرب البيانات والمدون الشهير جون بروسر صورة عبر حسابه في تويتر لفتحة الشاشة التي تقدم ميزة ”داينمك أيلاند“ في الهاتف الأغلى من أبل، وقد ظهرت بشكل سيىء تحت أشعة الشمس.

the dynamic island looks like ASS in sunlight 😂☠️ pic.twitter.com/p6iSgUOqvj

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 15, 2022