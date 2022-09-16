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علوم وتقنية

انتقادات لشكل فتحة شاشة "أيفون 14 برو" تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 21:32 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 21:40 GMT

انتقادات لشكل فتحة شاشة "أيفون 14 برو" تحت أشعة الشمس

اشتكى عدد من خبراء التقنية ومستخدمي هواتف "أيفون 14" من طرازي "برو" و "برو ماكس" من ظهور فتحة الشاشة الأمامية التي استعاضت بها أبل عن النتوء السابق "النوتش"،

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المصدر: هدير محمد- إرم نيوز

اشتكى عدد من خبراء التقنية ومستخدمي هواتف ”أيفون 14“ من طرازي ”برو“ و ”برو ماكس“ من ظهور فتحة الشاشة الأمامية التي استعاضت بها أبل عن النتوء السابق ”النوتش“، بشكل سيئ، تحت أشعة الشمس.

وأصبحت الفتحة، التي جاءت بتصميم كبسولة بدلاً من الثقب الموصول بالشاشة الأمامية، سابقاً، تقدم ميزة جديدة تسمى ”داينمك أيلاند“ Dynamic Island تتناغم مع العديد من الإجراءات التي يقدمها الهاتف للمستخدم.

وكشفت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتحة الهاتف البيضاوية، التي تتضمن حالياً معرف بصمة الوجه، وتتمدد حسب الإشعار الذي يأتي على شاشة الهاتف، وقد ظهر بشكل واضح أسفل الشاشة، بشكل أثار انتقادات واسعة.

ونشر مسرب البيانات والمدون الشهير جون بروسر صورة عبر حسابه في تويتر لفتحة الشاشة التي تقدم ميزة ”داينمك أيلاند“ في الهاتف الأغلى من أبل، وقد ظهرت بشكل سيىء تحت أشعة الشمس.

ويمكن لجهاز آيفون 14 Pro و ‌آيفون 14 Pro Max أن يصبحا أكثر سطوعاً بشكل ملحوظ عند استخدامهما في ضوء الشمس، وذلك بفضل شاشتيهما المتقدمتين، حيث تبلغ ذروة السطوع 2000 شمعة عند استخدام الشاشة في ضوء الشمس، أي ضعف السطوع في الموديلات السابقة.

وتقول أبل إن Dynamic Island، ابتكار غير مسبوق يعكس رؤيتها السباقة في دمج عالمَي المكونات والبرامج وكل ما بينهما، وهي مساحة تفاعلية تُبرز للمستخدم كل ما يهمّه من موسيقى ونتائج مباريات وغيرها بطريقة تشدّ انتباهه ولا تشتته.

وتتمدد هذه المساحة بكل سلاسة لتلفت انتباه المستخدم إلى إشعار ما، ثم تعود وتتراجع إلى شكلها وحجمها الطبيعي، وتتيح الفتحة أيضاً رؤية المنعطف التالي في تطبيق الخرائط، والتحكم في الموسيقى من خلال الضغط مطولاً، وحتى إبقاء عين المستخدم على المؤقّت بينما يراسل الأصدقاء، وغيرها من المزايا.

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